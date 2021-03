Horóscopo do dia (10/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Sol conjunção Netuno

A conjunção de Sol e Netuno em Peixes nos traz plena consciência de nossa vibração compassiva, caridosa e universal. A busca pela espiritualidade, por transcendência e um significado maior na vida se faz intensa e clara. Somos lembrados que fazemos parte do todo, mas sem perder nossa individualidade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz plena consciência de questões emocionais que foram relegadas ao subconsciente. Aproveite desta clareza para processar melhor tais questões. Sua consciência espiritual também será alta, buscando motivações que lhe auxiliem na transcendência de questões materiais.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz plena consciência de sua compaixão e amor para com as causas coletivas. Amor universal pela situação de dor e sofrimento. Aqui você é lembrado que ninguém é uma ilha e que todos nós temos um papel coletivo. Suas amizades terão um tom de compaixão e auxílio mútuo, mas não os idealize.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz consciência de seu forte magnetismo aplicado à carreira, o uso de sua autoridade no mundo (que envolve sua sensibilidade) e a força que você tem para mudar sua vida material com suavidade. Estará entregue ao senso de dever e destino. Também seu magnetismo e visibilidade pública estão em alta. Compaixão na liderança e no senso de ser pai/mãe.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A conjunção Sol e Netuno lhe sensibiliza muito na sua fé e na visão espiritual que tenha da vida. Há um senso de entrega que lhe permite superar dificuldades. Também lhe pede maior otimismo e esperança. A intensidade de seus princípios e visões de mundo também se fazem presentes.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz grande sensibilidade e aprofundamento emocional. Haverá maior consciência da necessidade de se doar, de partilhar, de viver a energia afetiva e sexual com entrega e senso de devoção. A consciência de que deve transcender dificuldades emocionais se faz intensa, mas também pede suavidade.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A conjunção Sol e Netuno lhe abre muito a sensibilidade para as relações e parcerias. Terá um olhar mais compassivo para com o outro. Busque vivenciar a entrega emocional nas relações, tente não criticar ou controlar tanto. Se permita fluidez na necessidade de troca afetiva com os semelhantes.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe pede um senso de devoção e entrega ao trabalho, serviço doméstico, cuidados com saúde e alimentação. Sua sensibilidade e intuição serão fortíssimas e lhe permitem descobertas e avanços nestas áreas. Lembre-se de usar esta consciência de sensibilidade aplicada na rotina e no presente.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A conjunção Sol e Netuno reforça exponencialmente seu carisma, magnetismo pessoal, criatividade e consciência de si próprio. A força de sua sensibilidade floresce e pede expressão artística, romântica, pessoal e única. Romances em alta. Seu lado espontâneo sai um pouco mais para fora para se divertir.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz grande consciência de suas emoções pessoais e sonhos. Se ignorou esta faceta, suas emoções podem vir à tona com força. Tire momentos para meditar e se escutar no que realmente quer a nível pessoal. Compaixão familiar e afetiva. Necessidade profunda de se abrir emocionalmente.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz consciência da sensibilidade através da racionalidade. Terá um olhar mais compassivo para o seu entorno, enxergando o mundo e os outros com mais empatia. Consciência da comunicação não verbal, assim como da comunicação emocional e/ou espiritual. Use da fala para propagar mensagens benéficas e compassivas.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz profunda consciência de como aplicar sua espiritualidade e magnetismo no plano material. Estará mais generoso, doando mais de si mesmo. Também buscará valores mais espirituais. Sua sensibilidade tem muita força para mover o mundo material e financeiro agora.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A conjunção do Sol com seu regente, Netuno, lhe traz grande força para ser quem você é (ou deve se tornar). Sua sensibilidade está em alta, assim como seu senso de altruísmo e compaixão. Mas tudo isso sem perder a sua Essência, seu senso de individualidade perante o coletivo. Momento único em sua vida, despertando potenciais e possibilidades do seu espírito.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com