'Círculo de fogo' se transforma em série de anime da Netflix

Quando estreou nos cinemas, em 2013, ''Círculo de fogo'', do cineasta mexicano Guillermo del Toro, surpreendeu muita gente. Naquela época, poucos filmes de super-heróis haviam chegado perto da abordagem única que o longa oferecia. Apesar disso, a produção não se tornou um blockbuster. A sequência, ''Círculo de fogo: A revolta'' (2018), dirigida por Steven S. DeKnight, também não empolgou o público, e a franquia foi deixada de lado, até que a Netflix resolveu transformá-la em uma série animada.

''Círculo de fogo: The Black'', que entrou no catálogo da plataforma de streaming na última quinta-feira (4/3), retoma as batalhas entre robôs que lutam para proteger a humanidade – os Jaegers – e monstros extraterrestres cujo objetivo é destruí-la – os Kaiju. A série se passa num momento em que os Kaiju estão se espalhando e dominando o mundo.

''The Black'', do subtítulo, é a área em torno da cidade fictícia Meridian, bombardeada no primeiro episódio, depois que os monstros conquistam a Austrália. Em razão desse conflito, os irmãos Hayley e Taylor perdem contato com os pais e são levados para uma zona segura, até que, anos mais tarde, partem em uma jornada para encontrá-los.





Na tentativa de corresponder ao filme original, a série aposta em cenas de ação que ocupam grande parte dos sete episódios (de 30 minutos cada um).

Na abertura de ''Círculo de fogo: The Black'', os protagonistas são crianças que estão assistindo a seus pais pilotarem um Jaeger numa luta contra os Kaiju. À medida que a situação se torna perigosa, os adultos as deixam em um local seguro, antes de voltar para o campo de batalha.

A partir daí, a produção salta alguns anos, mostrando Hayley e Taylor mais velhos. Cada irmão é impactado de forma diferente pela partida dos pais. Taylor mantém um senso de responsabilidade, acreditando que eles devem permanecer em uma zona segura. Já Hayley alimenta a vontade de sair e explorar.

Embora fosse de se esperar, a série não é centrada na conexão emocional dos irmãos. Outra área em que ''The Black'' deixa a desejar é na animação dos personagens, que apresentam movimentos bastante robóticos e feições rígidas. Nesse ponto, a dublagem consegue ser mais verossímil.

Outra característica que chama a atenção são as cores. Enquanto o filme abusava das fluorescentes para criar uma realidade pós-apocalíptica, a série vai pelo caminho mais tradicional.

08:18 - 15/02/2021 Netflix: Corrosivo 'Tigre branco' é comparado ao coreano 'Parasita' atmosfera sombria do primeiro filme. Por mais que não tenha como se empolgar quando os Jaegers aparecem em cena entrando em combate com os monstros, o anime deixa claro que os robôs não estão em vantagem e, ainda que os humanos tenham progredido na criação de instrumentos de combate, eles não deixam de ser uma solução paliativa para impedir que o planeta seja tomado de vez pelos Precursores, a raça que envia cada vez mais Kaijus por meio de portais que se abrem no chão. Ainda assim, ''Círculo de fogo: The Black'' resgata asombria do primeiro filme. Por mais que não tenha como se empolgar quando os Jaegers aparecem em cena entrando em combate com os monstros, o anime deixa claro que os robôs não estão em vantagem e, ainda que os humanos tenham progredido na criação de instrumentos de combate, eles não deixam de ser uma solução paliativa para impedir que o planeta seja tomado de vez pelos, a raça que envia cada vez mais Kaijus por meio de portais que se abrem no chão.

O clima sério é reforçado pela figura de Shane, um vilão inescrupuloso que está disposto a tirar toda a vantagem que puder dos Kaiju. O anime ainda surpreende com um tom acima do esperado. Ainda que seja uma animação, as pessoas sangram e levam tiros, a violência deixa claro o quão em perigo estão Hayley e Taylor.





Uma segunda temporada de ''The Black'' já foi encomendada, então podemos esperar um desdobramento da saga dos irmãos em busca dos pais desaparecidos, que não chega ao fim nesta temporada.

Enquanto isso, Guillermo del Toro tem aguçado a curiosidade dos fãs por um novo filme da franquia. Recentemente, o cineasta expressou, por meio de sua conta no Twitter, o desejo de produzir um crossover entre ''Godzilla vs. Jong'' e ''Círculo de fogo''.

''Pessoalmente, eu adoraria ver o neón, as batalhas no mar, os edifícios desmoronando e etc., porque secretamente – talvez – os dois filmes coexistem no lendário Kaijuverse!'', escreveu.

Os dois filmes têm em comum os Kaijus. Enquanto em ''Círculo de fogo'' os Jaegers são usados para enfrentá-los, em ''Godzilla vs. Kong'' os monstros lutam entre si.





