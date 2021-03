Veja lista de artistas brasileiros que foram vacinados e o que disseram

Desenhista Mauricio de Sousa é um dos artistas brasileiros que já foi vacinado (foto: Reprodução/Instagram @mauricioaraujosousa)

Ao longo dos últimos 12 meses, coube à imprensa publicar extensas e desoladoras listas de artistas que tiveram suas vidas abreviadas pela COVID-19 no Brasil e no mundo. Contudo, as primeiras semanas de 2021 trouxeram o alento e a esperança de verreceberem suas doses da vacina contra a doença.No Brasil, ainda que a distribuição dos imunizantes esteja em ritmo lento, diversas figuras icônicas da música, do cinema, do teatro e da TV, pertencentes aos, já compareceram aos postos, dando exemplo e reforçando a necessidade da proteção. Confira 20 exemplos a seguir.> 20/01 (1ª dose) e 15/02 (2ª dose)> 31/01 (1ª dose) e 26/02 (2ª dose)

> 5/02 (1ª dose) e 4/03 (2ª dose)



Essa doeu! Não na carne, mas no peito. Doeu e dói, quando penso nas pessoas que não terão a mesma chance de tomar a vacina a tempo. Quantas famílias sonharam com essa cena, mas não deu tempo. Meu coração tá com vocês. Tomei a segunda dose. Queria comemorar, mas não seria justo. pic.twitter.com/0obleifGbH %u2014 Elza Soares (@ElzaSoares) March 4, 2021

> 5/02



A alegria de ser vacinado hoje contrasta com a tristeza de saber que a cada dia tantas vidas estão sendo perdidas. A única ferramenta que temos são os cuidados e a vacina. Não deixe de se vacinar quando chegar a sua vez. pic.twitter.com/79xjBCucZ6 %u2014 Paulinho da Viola (@PaulinhoDaViola) March 4, 2021

> 5/02> 6/02> 9/02> 9/02> 10/2> 11/02> 12/02 (1ª dose) e 6/03 (2ª dose)> 16/02> 1º/03> 1º/03> 1º/03> 4/03> 4/03> 4/03> 4/03> 5/03