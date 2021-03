Horóscopo do dia (09/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lapidando o emocional

A conjunção de Lua e Saturno em Aquário nos pede lapidação de emoções, que saibamos amadurecer e buscar sentimentos reais e maduros. O trígono a Marte em Gêmoes facilita o processo de individualidade sobre tais emoções, nos tirando da estagnação.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Algumas arestas precisam ser aparadas nas relações com grupos e nas amizades. Busque ter maturidade e não carência em tais vivências. Marte, seu regente, lhe motiva a se expressar tal qual é perante os outros. Você não precisa da aprovação dos outros, mas sim da sua consciência.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Hoje você está lapidando algumas arestas profissionais. Busque ser menos emotivo e mais profissional. Você deve cumprir o seu papel, seus compromissos e sua autoridade com mais senso de limites e não ficar tentando agradar os outros. Busque a firmeza e força de seus valores e talentos.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz a possibilidade de se pautar em seus princípios e agir conforme sua consciência e individualidade. Estará lapidando algumas arestas no terreno da crença e isto pode lhe trazer muita sabedoria. Enxergue as questões emocionais com mais liberdade e foco no individual.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Suas emoções se deparam com limites e realismo. A Lua, que lhe rege, se encontra com Saturno, que é o pai, a lei e o limite. O dia de hoje lhe pede maturação e aceitação de limites. Tenha mais proatividade e independência no terreno emocional, aprendendo a não depender em demasia dos outros.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje pede que algumas arestas emocionais das relações sejam aparadas. Nem sempre as relações são acolhimento. A vida adulta pede confronto saudável, encarar nas dificuldades e sair da pirraça. Marte lhe impele a buscar mais racionalidade e um olhar desapegado de tais situações.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe propicia aparar arestas ligadas à rotina, trabalho e saúde. Não há espaço para indulgência, é preciso ter um olhar maduro para otimizar o funcionamento da vida. Marte lhe pede foco no profissional, no pragmatismo e realismo. Busque aumentar sua produtividade.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Ocorre hoje um amadurecimento emocional que lhe permite ser mais autêntico em sua expressão. Veja suas emoções como uma força, algo que lhe fortalece. Marte lhe impele na direção da aventura, intensidade e coragem. É preciso sair dos medos e dúvidas mentais e estar inteiro na vida.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Ocorre hoje um amadurecimento emocional. Será preciso lapidar as carências, infantilidades e questões subjetivas com racionalidade e os pés no chão. Deve aprender a ser pai e mãe de si mesmo. Marte lhe impele no sentido das transformações profundas, lhe tirando da zona de conforto para algo melhor.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua mente passa por uma lapidação, em especial naquilo que seja antiquado, arraigado ou compulsivo. É preciso usar a mente com sensibilidade e sabedoria. Saber dizer não com clareza também é uma lição. Marte lhe impele às relações, mas que sejam com respeito às individualidades envolvidas.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A energia de hoje lhe traz amadurecimento na esfera financeira e material. Nem só de prazeres se vive e será importante um senso de poupança e organização financeira. Marte lhe impele ao trabalho, à execução de suas tarefas e botar energia para que o mundo material funcione,

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A conjunção da Lua com Saturno no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede lapidação de si mesmo, das próprias subjetividades, mágoas, carências e maus hábitos. Aprimore-se. Marte lhe traz força pessoal e coragem para ser quem você é de verdade.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A conjunção de Lua e Saturno hoje lhe pedem mais realismo em relação às suas emoções e naquilo que pode contribuir com o todo. Expressões emocionais pedem realismo e limites. Marte lhe impele na busca por individualidade no meio familiar e com as próprias emoções.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com