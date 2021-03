Horóscopo do dia (08/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Dia de transformação

A conjunção da Lua com Plutão em Capricórnio traz necessidade de transformação emocional profunda e com maturidade. A oposição de Vênus em Peixes com Vesta em Virgem nos traz depurações nas relações e parcerias.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje traz a necessidade de desapego das velhas estruturas. Não fique fixado em situações de reputação, status ou profissionais. Deixe ir a rigidez e o controle. Será melhor entrar num estado fluido de entrega ao divino, tal qual lhe possibilita a posição de Vênus. Viva seu mundo interior. Vesta lhe auxilia a transformar suas realidades materiais no processo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Crenças arraigadas passam por uma profunda transformação hoje, Coopere com o processo e aprenda a ser mais flexível. Obstinação pode atrapalhar. Deixe ir a necessidade de estar certo também e se coloque como aprendiz. Vênus lhe ajuda agora a valorizar as novidades e muitas possibilidades, enquanto Vesta lhe aumenta seu fogo interno da coragem e audácia.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Emoções profundas lhe pedem atenção hoje. Será preciso encarar de frente e com maturidade esta parte de sua vida. Deixe ir velhos ressentimentos e mágoas. Saiba de sues limites na troca com o outro. Vesta lhe facilita a conexão com sua intimidade, enquanto Vênus lhe relembra do prazer de ser autônomo e dono da própria vida.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Emoções difíceis ligadas aos relacionamentos podem ser desafiadoras hoje, mas lembre-se de manter o pragmatismo e maturidade da qualidade capricorniana. Algumas arestas emocionais tem de ser lapidadas e lhe pedem auto controle. Vênus lhe traz a possibilidade de enxergar o maior com mais liberdade e novas possibilidades, enquanto Vesta lhe auxilia na transformação de ideias e conceitos.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Questões ligadas ao funcionamento do mundo material precisam ser revistas e transformadas. Aprenda a ter mais paciência com o mundo material, mesmo quando as coisas saem fora do planejado. Repense rotinas e hábitos. Vênus lhe pede mais entrega à vida, as transformações e relações afetivas, enquanto Vesta lhe facilita a transformação de situações estagnadas.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Será preciso rever o uso de seu poder pessoal. Busque deixar ir sentimentos que lhe levem ao egoísmo excessivo ou necessidade de se ter poder sobre os outros. Busque a justa medida de quem você é com sabedoria e calma. Vesta no seu signo (solar ou ascendente) acende seu fogo interno depurativo e Vênus lhe pede mais amor, parceria e empatia.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Questões familiares e pessoais podem ser desafiadoras. Busque não se identificar tanto com o familiar e aquilo que é compartilhado. Lembre-se que você possui força de trabalho e de se bancar, tal qual proposto pela atual posição de Vênus. Use de senso crítico. Vesta lhe facilita a transmutação de questões subconscientes para que foque mais em sua vida material.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Suas ideias e sua mente passam agora por uma lapidação. Busque deixar os pensamentos fluidos, não se agarrando a velhas crenças e ideias. Conceitos passados precisam ser depurados. Vênus lhe convida a ter mais romance e aventura na vida, expressar mais seu prazer. Vesta lhe facilita a transmutação das relações em sua vida. Seja autêntico.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Questões materiais e financeiras são trabalhadas agora. Deixe ir aquilo que já não é mais um valor real em sua vida. Bom momento para limpar o armário, doar, reciclar e jogar coisas fora. Desapegue também de situações que aparentam conforto, mas são limitantes. Vênus lhe mobiliza em seus sonhos pessoais, enquanto Vesta lhe facilita a transposição disso para seu trabalho e carreira.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A Lua Minguante conjunta a Plutão no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande necessidade de depuração emocional. Deixe ir as mágoas, emoções tóxicas e apegos desnecessários. Busque interiorização e disciplina. Suas crenças são depuradas por Vesta e isso reflete na comunicação com os seres amados e semelhantes pela posição de Vênus.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Emoções subconscientes são trabalhadas profundamente hoje. Não ignore tais questões, mas aprenda a transformá-las a partir do reconhecimento e integração. Olhe com honestidade para o seu subjetivo. Seu senso de valor próprio é aumentado pela posição de Vênus e seu senso de partilha pela oposição a Vesta. Contribua, mas sem perder seu amor próprio.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Emoções intensas quanto a grupos e amizades pedem transformação, mas sob o tom maduro e contido de Capricórnio. Saiba dar sua contribuição coletiva, mas dentro dos seus limites. Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz mais amoroso e receptivo ao amor, enquanto a oposição a Vesta em Virgem lhe auxilia a depurar as relações. Se abra ao amor.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com