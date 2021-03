Horóscopo do dia (07/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

A Lua Minguante entra em Capricórnio, nos pedindo maturação e limites emocionais. É preciso deixar ir com realismo nossas imaturidades e caprichos. Pallas entra em Peixes, trazendo sabedoria e discernimento emocional. O sextil entre ambas facilita o uso da sabedoria emocional e desapego.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz a sabedoria do desapegar e relaxar. Não se prenda emocionalmente a compromissos, trabalho e rigidez material, mas saiba deixar as coisas mais fluidas. Tempo de descanso e meditação serão importantes, até mesmo para clarear seus caminhos materiais.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe pede mais desapego de velhas visões de mundo e crenças. Nem sempre as coisas são ou devem ser do seu jeito. Use da sabedoria de abrir mais a cabeça, se entregar às muitas possibilidades na vida. Amizades podem ser uma excelente fonte de ideias sábias e renovadoras.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe pede maturação, lapidação e desapego de padrões emocionais antigos e desgastados. Muito em especial no que se refere à sexualidade, bens compartilhados e emoções profundas. Use de sua autoridade e autonomia com sabedoria, justiça e ponderação para lidar com esta esfera da vida.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje pede mais maturidade, realismo e lapidação de arestas na área dos relacionamentos. A Lua, sua regente, lhe pede uma disposição mais pragmática e com menos excessos emocionais. Use da sabedoria de sua fé para encarar as relações com mais racionalidade e um olhar ponderado.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje pede maior desapego de rotinas, hábitos rígidos e situações materiais desgastantes. Faça o que tiver de fazer dentro de suas possibilidades. Há uma profunda sabedoria emocional que lhe pede mais atenção a seu mundo interno e pode ser útil para te fazer enxergar questões materiais que precisam mudar.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A posição lunar de hoje lhe pede mais desapego de querer controlar tudo ou fazer tudo à sua maneira. Seja fiel a si mesmo, mas não inflexível. Há hoje uma sabedoria no relacionar, ponderar e fazer parcerias. Permita que o outro lhe mostre possibilidades diversas e se abra com inteligência emocional.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe pede desapego com questões ligadas ao familiar, ao passado e às suas emoções e vida pessoal. Busque não se identificar tanto com tais instâncias, mas tenha um olhar maduro e realista. Há hoje uma sabedoria crítica e pragmática que lhe permite esse olhar mais objetivo e desapegado.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe pede mais desapego de velhas ideias e conceitos. Aprenda a ter a maleabilidade de deixar ir tais conceitos e busque maturação e paz mental. A sabedoria de ser quem você é lhe permite a quebra desta rigidez mental. Sabedoria da coragem emocional em alta.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe pede mais desapego de valores cristalizados e estagnados, também da necessidade de que tudo seja estático ou parado. Se permita deixar ir essa falsa segurança. Há uma sabedoria emocional forte que lhe mostra que mudanças podem trazer situações ainda melhores mais à frente.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A Lua Minguante no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede mais introspecção e desapego das couraças egóicas rígidas. Se permita maior fluidez e deixar ir a necessidade de estar no comando sempre. Há uma sabedoria que lhe mostra que pode ser mais flexível, adaptável e leve.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Emoções subconscientes são trabalhadas hoje, pedindo-lhe que deixe ir a rigidez emocional e/ou espiritual. Use da sabedoria do pragmatismo para encarar tais instâncias com realismo. Questões emocionais suprimidas pedem lapidação e que haja liberação ordenada e racional.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A Lua lhe pede hoje mais desapego de situações sociais, ideias coletivos e amizades que podem já não funcionar. Ou mesmo que funcionem, tenha um olhar mais desapegado para revisá-los. Planos futuros também pedem um olhar maduro e realista. Pallas no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior capacidade de escolha a partir da sabedoria da sua sensibilidade.

