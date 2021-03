Horóscopo do dia (06/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Expansão mental

A conjunção de Mercúrio e Júpiter em Aquário nos traz mais otimismo e uma fala mais aberta, honesta e visionária. Aqui conseguimos aliar os detalhes com uma visão mais panorâmica. Expansão mental, busca de ideias inovadoras e fora do padrão.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua mente se expande, muito em especial na relação com amizades e grupos. Ideias inovadoras serão contagiantes e lhe pedem socialização. Otimismo também ao partilhar seus conhecimentos online. Sua mente está sob uma lente otimista e será contagiante em seu entusiasmo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua visão de carreira será clara hoje, abarcando tanto os detalhes quanto o quadro maior. Divulgue seus talentos e imagem profissional com otimismo. Sua comunicação neste sentido será contagiante. Estará também aberto às muitas novas possibilidades profissionais.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, se encontra com Júpiter e lhe traz grande otimismo, fé e expansividade. Essa vibração entusiasmada e de coragem lhe será importante para se permitir se aventurar sem ficar se questionando tanto. Expresse sua fé e princípios com alegria e clareza.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz mais necessidade de comunicar suas emoções profundas com realismo, objetivo e otimismo. Há uma libertação emocional cheiade fé e raciocínio mental. Expresse suas necessidades afetivas, sexuais e emocionais com mais leveza e alegria.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe instiga ao contato humano. Sua curisidade em entender e trocar ideias com os outros será grande. Este é um dia que pede abertura, socialização e escuta. Novas possibilidades nas parcerias. Tenha um olhar generoso e aberto para com as pessoas.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, se encontra com Júpiter, ampliando sua visão de mundo. Isso se aplica em especial na realização de suas rotinas, tarefas e na saúde. Busque se libertar de métodos limitantes, enxergue seu trabalho com otimismo e dê asas às novas possibilidades. Fé no seu esforço diário.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz grande capacidade expressiva. Estará mais alegre e disposto a se expressar com fidelidade a si mesmo e sua essência. As muitas possibilidades de se divertir, relacionar e se expressar estão em alta agora. Expressão equlibrada entre fé e razão.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz otimismo e libertação a nível emocional. Estará encarando o familiar e o passado com mais leveza, desapego, otimismo e bom humor. Capacidade de entender as próprias emoções sob uma luz mais clara, leve e adaptável.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, se encontra com o flexível e adaptável Mercúrio. Este é um período que lhe propicia estar mais conectado ao presente e lhe traz a possibilidade de se adaptar, escutar o outro e ser mais leve. Suas ideias estão intensas, otimistas e expansivas. Comunique-se com significado e alegria.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua mente estará repleta de otimismo e enxergando as possibilidades financeiras e materiais. Sua fé neste sentido será contagiante. Cuidado, porém, com os gastos impulsivos. Terá uma visão tanto dos detalhes quanto do quadro maior do andamento da vida material. Gosto extravagante.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A conjunção de Júpiter e Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz mais fé, otimismo e possibilidades, mas sem esquecer da praticidade e dos detalhes. Sua comunicação será alegre, extrovertida e pessoal. A oratória está estimulada e isso lhe trará um senso de individualidade mais definido.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe permite mais conexão e entendimento de questões subjetivas e/ou espirituais. Júpiter, seu regente, se encontra com Mercúrio, lhe aguçando a curiosidade e faculdades mentais. Busque maior entendimento dos conceitos espirituais e daquilo que se passa no seu subconsciente.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com