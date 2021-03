Horóscopo do dia (05/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Desapego e mediação

A Lua entra na fase Minguante em Sagitário. Será preciso nos desidentificar com crenças e planos futuros limitantes. Nem sempre tudo tem de ser como desejaríamos. O Nodo Norte em Gêmeos pede flexibilidade e ponderação, observando as muitas possibilidades. O Sol em Peixes faz quadratura ao Eixo Nodal, fazendo de nossa consciência afetiva e espiritual o mediador entre a Lua e o Norte.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A Lua lhe pede desapego de velhas visões de mundo, de achar que sabe tudo, do excesso de impulsividade e de crenças limitantes. O Norte em Gêmeos lhe estimula a buscar racionalidade, estar presente no aqui e agora, buscar trocas intelectuais, informações, boas leituras e escutar as pessoas. O Sol em Peixes faz a mediação através de sua sensibilidade e empatia.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A Lua lhe pede mais desapego das visões alheias, de um falso senso de segurança e dependência do outro, da necessidade de fazer, acreditar e seguir tudo conforme o outro quer. O Norte em Gêmeos lhe pede expressão de seu valor próprio, acreditar mais no seu potencial de autosuficiência. O Sol traz objetividade e sensibilidade para este processo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A Lua lhe pede desapego da necessidade de agradar e viver a vida conforme as crenças alheias, ou ainda por uma falsa segurança emocional em seguir o outro em suas visões. O Norte no seu signo lhe pede mais expressão pessoal, se conectar mais a si mesmo e verbalizar quem você é. O Sol faz a mediação com sensibilidade e lhe reforçando seu senso de autoridade e independência.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua lhe pede maior desapego quanto a rotinas, métodos e excesso de organização e ordenação. Sair da necessidade de controle. O Norte em Gêmeos lhe pede mais flexibilidade e adaptabilidade, além de contato com suas emoções e questões subconscientes. A vida material só tem sentido quando aliada a um senso espiritual ou então de propósito maior, o que é mediado pela posição solar.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A Lua lhe pede maior desapego de atitudes egóicas, de querer ser o centro das atenções a todo custo, de ter que fazer tudo sempre à sua maneira. O Norte em Gêmeos lhe pede mais comunicação com amigos, grupos e com a diversidade de pessoas. O Sol media o processo a partir da conexão emocional profunda e consciente, lhe permitindo mediar o quando doa de si mesmo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A Lua lhe pede maior desapego do passado, da introspecção, de mágoas e devaneios com o que já se foi. Também dos excessos familiares. O Norte em Gêmeos lhe propulsiona a comunicar mais sua imagem profissional, buscar flexibilidade e comunicação na carreira. Busque suas ambições e ser autônomo dentro do possível. O Sol media o processo com sensibilidade e justiça, para que dê atenção ao outro na justa medida.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A Lua lhe pede maior desapego de ideias e padrões mentais rígidos. Busque não ter uma visão unilateral da vida e cuidado com o uso da fala para não verbalizar emoções ruins no calor do momento. O Norte em gêmeos lhe possibilita enxergar infinitas possibilidades e ter uma visão mais espiritual e/ou filosófica da vida e das situações. O Sol media o processo com um senso de pragmatismo e crítica.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A Lua lhe pede maior desapego quanto a um senso excessivo de posse, rigidez ou valor próprio. Menos egoísmo. O Norte em Gêmeos lhe pede mais aprofundamento nas relações, emoções, na sexualidade, no que é oculto e nas transformações, tudo isso com a curiosidade e leveza do signo. O Sol lhe traz consciência clara, que será mediadora entre o doar e receber.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A Lua Minguante no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede maior desapego dos excessos do ego, de atitudes impulsivas, individualistas em excesso ou de querer impor seu ponto de vista. O Norte em Gêmeos lhe pede mais abertura para conversar e escutar o outro. Busque se relacionar com curiosidade e uma mente aberta. O Sol faz a mediação disso a partir da subjetividade, sensibilidade e das emoções pessoais.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A Lua lhe pede maior desapego quanto a sonhos, devaneios e questões subconscientes. Sair dos excessos de fantasia e idealização da vida. O norte em Gêmeos lhe traz conexão com a vida material, com a realidade e corpo físico de maneira leve, curiosa e racional. Busque escutar seu corpo. Comunique seu trabalho. O Sol faz a mediação destes lados através de um senso de racionalidade e intuição.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A Lua lhe pede maior desapego quanto a ideais coletivos, grupos, amizades e devoção às massas. Cuidado para não comprar ideologias massificadas do mental coletivo. O Norte em Gêmeos lhe pede que se volte mais para sua consciência, escute seu coração e seja mais dono da própria vida. O Sol media este processo com um senso de valor próprio e amor aumentado.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A Lua lhe pede maior desapego de carreira, obrigações sem sentido, realizações externas a qualquer custo e de uma vida árida. O Norte em Gêmeos lhe conecta ao seu lado mais pessoal, sensível, familiar, amoroso de maneira racional e curiosa. Busque internalização e escutar mais seus sonhos e sensibilidade. O Sol no seu signo media o processo a partir da consciência de si mesmo e do que é melhor para você pessoalmente.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com