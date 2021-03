Wagner Moura contracenará com Elisabeth Moss em 'Shining girls'

O ator Wagner Moura fará papel de um jornalista (foto: Vincenzo PINTO/AFP)

O ator interpretará um jornalista na série da Apple "Shining girls", adaptada do livro homônimo de Lauren Beukes. A informação é da revista norte-americana "Variety". A protagonista da série é Elisabeth Moss ("The handmaid's tale"), no papel de uma repórter trabalhando em Chicago que é alvo de um ataque brutal e passa a tentar perseguir seu agressor.



(foto: Gianne Carvalho/Divulgação)



NELSON LEIRNER

DOCUMENTÁRIO NO CURTA!





A vida e a obra do artista plástico Nelson Leirner (1932-2020) são o tema do documentário “Assim é, se lhe parece”, que o canal Curta! exibe às 22h35 desta terça-feira (2/3). Dirigido por Carla Gallo, o filme traz depoimentos do artista sobre sua trajetória e acompanha sua rotina de trabalho. Um dos maiores nomes da arte contemporânea brasileira, Leirner usou diversas linguagens em suas obras, sobretudo pintura e desenho. Atuou também como cenógrafo e professor. Ele morreu de infarto, em março do ano passado, aos 88 anos, no Rio de Janeiro, onde vivia.





EM UBERLÂNDIA

FESTIVAL DE CENAS CURTAS





Termina na próxima sexta-feira (5/3) o prazo para inscrição de trabalhos à nona edição do Festival de Cenas Curtas de Uberlândia, promovido pelo Grupontapé e a Escola Livre do Grupontapé. As inscrições estão abertas para artistas de todo o estado. Serão selecionadas 12 cenas para edição do festival, que ocorrerá em formato virtual e com o apoio da Lei Aldir Blanc. O edital e o formulário de inscrição estão disponíveis no link https://forms.gle/oAzyfR9Te6tLNTk88.



(foto: Globo/Reprodução)



DEBATE ACADÊMICO

REALITIES EM PAUTA





“Reality shows de confinamento” é o tema do debate desta terça (2/3) da série “Ideias”, realizada pelo Sesc São Paulo, com transmissão pelo seu canal no YouTube, às 16h. Debaterão o fenômeno de programas de telerrealidade como o “Big brother Brasil” a professora Silvia Viana Rodrigues, doutora em sociologia e autora do livro "Rituais de sofrimento", e o professor de comunicação Bruno Campanella, autor de "Os olhos do grande irmão: Uma etnografia dos fãs do Big brother Brasil". A mediação é do pesquisador Danilo Cymrot, doutor em criminologia.

(foto: Dantas Jr./Divulgação)



“É VERDADE ESSE ‘BILETE’”

OLD CHEVY CONVIDA LEO JAIME





Leo Jaime foi o convidado da banda de Campinas Old Chevy para a gravação do single “É verdade esse ‘bilete’”, lançado nas plataformas digitais na última sexta-feira (26/2). A letra de Bruno Gouveia aborda a profusão de fake news, a partir do episódio de um meme que se tornou viral em 2018, quando uma professora divulgou em suas redes sociais o recado por escrito que recebeu de um aluno de 6 anos, no qual ele informava que não haveria aula no dia seguinte, fazendo-se passar pela diretora da escola, e acrescentou: “É verdade esse ‘bilete’”.





FESTIVAL SABIÁ

INSCRIÇÕES PARA MAIORES DE 50





O Festival Sabiá recebe a partir desta quarta-feira (3/3) inscrições de pessoas com mais de 50 anos para o envio de registros em vídeo em três categorias: Histórias transformadoras, Música e história, Literatura e História. Os trabalhos selecionados receberão cachê de R$ 400, R$ 600 e R$ 500, respectivamente. No total, serão escolhidos 36 vídeos. As inscrições ficam abertas até o próximo dia 17. O regulamento completo está disponível no site www.portalsabia.com.br, onde há também outros conteúdos relacionados ao projeto, que tem patrocínio da Unimed.



(foto: Lorena Zschaber/Divulgação)



CULTURA MINEIRA

ESPETÁCULOS INCENTIVADOS





O videoclipe “Potente”, de Maíra Baldaia, e uma apresentação com repertório carnavalesco interpretado pela Orquestra Sinfônica e o Coral Lírico de Minas Gerais no Grande Teatro do Palácio das Artes estão entre as novas atrações do #EnergiaDaCultura, espaço de divulgação da produção cultural mineira patrocinado pela Cemig, que a empresa criou em suas redes sociais. A iniciativa teve início com o registro de “Romeu e Julieta”, clássico do Grupo Galpão. Todo o catálogo é composto por obras anteriores à pandemia do novo coronavírus e pode ser gratuitamente acessado no Facebook da Cemig.



(foto: Warner Media/Divulgaçaõ)



"ANY MALU SHOW"

SEGUNDA TEMPORADA





O Cartoon Network lança nesta terça-feira (2/3) a segunda temporada da animação "Any Malu Show", às 17h45. A protagonista é uma garota de 18 anos chamada Anita Maria de Lourdes, cuja persona como influenciadora digital é Any Malu. Nos novos episódios, ela terá como convidadas As Meninas Super Poderosas e também Rigby e Mordecai, de "Apenas um show". Os novos capítulos vão ao ar às terças e na sequência ficam disponíveis no aplicativo do canal.