Horóscopo do dia (02/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua em Escorpião

A Lua Cheia entra em Escorpião. Nossas emoções ganham profundidade e plenitude emocional. Busque estar entregue para a transformação plena potencializada por esta Lua. Necessidade de troca e acolhimento afetivo e sexual. Afetividade transformadora.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Hoje é um dia que lhe traz contato com sua profundidade e intensidade emocional. As questões dos bens e valores conjuntos também serão mobilizadas com intensidade. Busque viver a plenitude da troca afetiva e/ou sexual, estando mais entregue no sentido afetivo. Emoções profundas pedem transformação, seja fluido.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

As parcerias, casamento e tudo que envolva o outro lhe trarão intensidade emocional. Suas emoções neste sentido serão fortes. Aprenda a vivenciar as relações em toda sua profundidade emocional, aprendendo a sair um pouco de si e se entregar ao processo de compartilhar. Segurança emocional que vem das parcerias.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua conexão emocional com seu trabalho e o mundo material está em alta. As relações de trabalho e com prestadores de serviço serão intensas. Saiba transformar sua relação com tais pessoas, mesmo quando elas lhe testem e desafiem. Também sua relação com sua saúde e corpo físico pede transformação. Busque suas motivações mais profundas para mobilizar sua vida material e prática.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Suas emoções intensas pedem expressão, já que estão “no centro do palco”. A Lua, sua regente, ganha o intenso colorido escorpiano. Saiba se posicionar perante o outro, mesmo diante de quadros discordantes. Seja fiel à sua essência, mas expresse isso com maturidade. Sua capacidade de viver de acordo com este lado subjetivo e acolhedor está pulsante.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Emoções intensas, em especial ligadas à vida familiar, podem lhe tomar e pedem vivência honesta. Valores compartilhados em família são mobilizados e isto pode ser importante agora. O colorido escorpiano nem sempre é o mais fácil, mas traz energia de cura. Deixe as emoções fluírem em si e serem transformadas. Viva seus sonhos e vida pessoal intensamente.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua mente está hoje é tomada por um senso subjetivo forte e aguçada intuição. Permita que ideias velhas sejam transformadas. Muitas vezes crenças limitantes impedem o processo e por isso é preciso estar com a mente aberta a percepções diferentes. Use de seu “faro” e instinto para enxergar o mundo à sua volta e suas possibilidades.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz profunda conexão com seus valores. Há uma energia de plenitude na vivência intensa da conexão com o mundo material. Se permita viver os prazeres dos sentidos, sensuais e do conforto. Se nutra, se ame e se cuide intensamente. Seu senso de merecimento se faz alto, mas sem se esquecer de levar bem estar também aos outros.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A Lua Cheia no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz emoções intensas, aumentando sua subjetividade e força de transformação emocional. Aprenda a se apropriar do seu lado emocional com mais sabedoria. Sua sensibilidade, quando bem canalizada, lhe faz um ser amável, acolhedor, mas que também sabe pontuar os erros e corrigi-los.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Questões emocionais subconscientes são mobilizadas com intensidade, lhe pedindo honestidade para encarar suas profundezas. Não tema seu lado sombra, mas aprenda a integrá-lo de maneira saudável em sua consciência. Sua capacidade de se entregar ao espiritual será intensa e lhe permite superar questões difíceis.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Questões emocionais que envolvam amizades e situações grupais são mobilizadas com intensidade. Sua necessidade de acolher os grupos e amigos está alta, mas também precisa limpar emoções desgastadas. Sua força de luta pelo coletivo se faz intensa e com raízes profundas dentro de si. Amor profundo ligado ao progresso.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Questões emocionais que envolvam trabalho, carreira e posições de autoridade vêm à tona com intensidade. O dia de hoje lhe traz potencial pleno de realização material e busca por suas ambições. Segurança emocional em cumprir suas obrigações bem. Transformações com figuras de autoridade e também figura materna se fazem presentes.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A Lua Cheia lhe mobiliza na identificação com suas crenças. Terá forte enraizamento naquilo que acredita e firmeza na busca de seus objetivos futuros. Sua fé se alimenta da intensidade emocional e de entrega. A necessidade de se sentir livre também será aguda, lhe pedindo um maior senso de coragem e liberdade.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com