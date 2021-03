Horóscopo do dia (01/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Busca por cuidados

A conjunção de Marte e Sedna em Touro nos pede ação em prol dos cuidados para com todos. Busca por alimentação emocional, material e espiritual. Nosso lado provedor pede ação. A Lua em Libra faz trígono aos vários planetas em Aquário, nos trazendo facilidade de expressão leve das emoções. Busca por afetividade ativa.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, se encontra com Sedna em Touro. Sua capacidade de se prover, em especial materialmente e financeiramente, se faz alta. Estará muito mais generoso e ativo na resolução de questões práticas. Seja generoso no uso de seus talentos também. A Lua e os planetas em Aquário lhe conectam às relações humanas, pedindo troca e envolvimento.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A conjunção de Marte e Sedna no seu signo (solar ou ascendente) lhe desperta seu potencial de provedor da própria vida. Terá mais coragem para trabalhar e agir em prol daquilo que te nutre em vários níveis. Seu nível de entrega e ação estão numa sincronia perfeita. A Lua e os plamnetas em Aquário lhe mobilizam suas forças para vencer na vida material.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua necessidade de nutrição espiritual e emocional será intensa e lhe pede busca ativa. Use de sua iniciativa para buscar aprofundar nas questões subconscientes, nutrindo suas carências e necessidades. A Lua e os planetas em Aquário lhe trazem confiança e fé em si mesmo aumentadas. Use desta força para encarar as questões emocionais com mais tranqüilidade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua necessidade de se nutrir ativamente das relações humanas, grupos e ações coletivas será alta. Busque agir em tais contextos com contribuições generosas, amorosas e independentes. A Lua, sua regente, lhe conecta às suas emoções mais íntimas e subjetivas, lhe auxiliando nos profundos processos emocionais que se passam neste período em sua vida.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Há grande necessidade de se nutrir de sua imagem pública, daquilo que já conquistou no mundo lá fora, de sua autoridade e da visibilidade de seus talentos. Divulgue ativamente e com generosidade seus talentos ao mundo. A Lua e os planetas em Aquário lhe mobilizam nas relações humanas e lhe facilitam o contato com o público.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Há grande necessidade de se nutrir ativamente de seus objetivos, metas, crenças e fé. Busque sonhar mais e correr mais atrás daquilo que é o seu sonho. Tenha generosidade e otimismo no processo. A Lua lhe traz maior aterramento e pragmatismo para equilibrar bem o primeiro aspecto. Muitos planetas em Aquário lhe mobilizam às mudanças em termos de trabalho e rotinas.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua necessidade de se nutrir afetivamente e/ou sexualmente se faz alta. Busque sair da zona de conforto e buscar demonstrar mais o que sente. Seja generoso no quanto se doa afetivamente. A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe mobiliza em sua subjetividade, lhe impelindo a conectar mais com sua afabilidade e motivações emocionais.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua necessidade de se nutrir através das relações e parcerias está em alta. Tenha iniciativa e busque mais o outro, levar alimento, amor e acolhimento para seu semelhante. Busque as alegrias do compartilhar. A Lua lhe mobiliza no subconsciente e no espiritual, lhe equilibrando emocionalmente. Sua área afetiva e familiar está muito motivada, lhe pedindo abertura aos impulsos emocionais com razão e clareza.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Há grande necessidade de se nutrir pelo serviço amoroso no mundo. Busque cumprir suas tarefas com generosidade e doação. A necessidade de cuidado amoroso com o corpo físico se faz premente. A Lua lhe conecta às pessoas e ao social, lhe motivando à troca intelectual e de ideias. Busque mais os outros, o contato humano.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Há grande necessidade de buscar nutrição e afetividade em si próprio, na sua expressão e criatividade. Ser autêntico e afetivo lhe serão muito gratificantes. Seu papel como provedor lhe trará energia e força para vencer. A Lua lhe conecta ao mundo material e facilita os ganhos com tamanha mobilização de Aquário na sua área financeira.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua necessidade de se nutrir de suas raízes, seu lar e emoções pessoais será alta. Busque usar o poder da imaginação, busque delimitar seu espaço pessoal com muito amor a si próprio. A posição lunar lhe pede mais liberdade, que suas emoções sejam leves e livres. Tudo isso lhe facilita o intenso processo de tantos planetas ativando seu signo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua necessidade de buscar algo nutritivo virá muito do intelectual. Busque boas leituras, conversas realmente úteis e se informe daquilo que lhe faz bem. A motivação para contato emocional profundo se faz alta agora, mas sob o colorido leve e racional de Libra e Aquário. Perceba a leveza do amor disponível à sua volta.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com