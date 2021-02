Horóscopo do dia (27/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua Cheia em Virgem

A Lua entra na fase cheia no signo de Virgem. Estamos a pleno potencial de serviço e trabalho amoroso. O Sol em Peixes nos relembra de nossos potenciais divinos e a Lua em Virgem que temos pleno potencial de canalizar essa energia no trabalho, saúde e cuidados materiais.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A Lua Cheia lhe traz pleno potencial de trabalho; estará mais ligado aos seus propósitos materiais, a ser útil e otimizar os processos. Aproveite essa energia para organizar, trabalhar, cuidar da saúde e estar aterrado no plano material. Suas motivações e sonhos pedem realização.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A Lua Cheia lhe traz pleno potencial criativo, de se expressar com autenticidade e segurança em si mesmo. Pleno potencial para hobbies criativos e práticos. Também terá um tom mais aventureiro e romântico. Suas emoções lhe trazem segurança ordenada e prática em ser quem você é.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A Lua Cheia lhe traz maior sensibilidade e conexão emocional. Sua necessidade de viver as emoções íntimas, buscar um senso gregário e familiar será alta. Busque introspecção e principalmente olhar de maneira organizada e pragmática para aquilo que sente. Organização interna.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua Cheia lhe traz pleno potencial intelectual, de ordenar suas emoções pela intelectualidade. Terá mais ímpeto de comunicar aquilo que sente, mas lembre-se de fazê-lo com ordem e senso crítico. Busque ter um fala acolhedora e afetiva. Busque o amor ao seu entorno com leveza.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A Lua Cheia lhe traz pleno potencial de conexão com o mundo material. Sua necessidade de se cuidar e ter prazer na vida será alta. Busque aconchego, conforto e aquilo que lhe traga segurança material. Seu potencial afetivo e acolhedor também está em alta, mas com senso crítico e sem se deixar de lado.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A Lua Cheia no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz pleno potencial de conexão com sua intimidade, suas emoções, anseios, sonhos e subjetividade. Seu olhar pragmático e crítico será importante para lidar com a potência desta Lua. Busque segurança emocional, se acolha e se ame.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A Lua Cheia lhe traz pleno potencial espiritual. Estará mais conectado às instâncias mais sutis da vida. Sentimentos ignorados podem vir à tona e será preciso analisá-los com realismo e calma. Busca por entendimento psicológico e/ou espiritual. Se permita mais fluidez e momentos de introspecção.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A Lua Cheia lhe traz pleno potencial de serviço em prol das pessoas, comunidades e do coletivo. Sua energia afetiva se voltará para o compartilhar, usar de sua força de serviço para auxiliar a muitos. Também as amizades terão um tom mais emocional, mas lembre-se de manter o senso crítico.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A Lua Cheia lhe traz pleno potencial de realização na carreira e no mundo material. Sua imagem pública será magnética e cativante, muito em especial pela sua capacidade de trabalho e serviço bem realizado. A segurança emocional aqui vem de estar no comando da vida, mas com sensibilidade.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A Lua Cheia lhe traz pleno potencial de fé, de viver seus princípios e expansão. Terá uma vibração mais expansiva, otimista e focada no futuro. Suas emoções estarão mais livres e intensas, mas lembre-se de usar seu senso crítico no processo. Serviço ligado à fé, estudos superiores e/ou seus princípios.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A Lua Cheia lhe traz pleno potencial de aprofundamento emocional. Emoções intensas podem emergir, mas lembre-se de processar tudo com racionalidade, senso crítico e de organização. A vibração afetiva e/ou sexual estará muito alta, lhe pedindo doar-se mais e compartilhar o que sente.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A Lua Cheia lhe traz pleno potencial de relacionamento romântico, sociabilidade e parcerias. A segurança emocional virá do contato acolhedor com o outro. Lembre-se de buscar equilíbrio emocional nas relações. Busca por rotinas conjuntas e ser útil e prestativo para com as pessoas.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com