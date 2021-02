Horóscopo do dia (26/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Temperamentos oscilando

A quadratura da Lua com Marte nos traz mais inquietação para com as emoções. É preciso ter consciência de tais emoções (em especial se tratando de uma Lua em Leão) para que haja ação nesse nível, mas sem explosividade. Logo mais ela entra em Virgem, opondo-se a Vênus. O romance é confrontado pela visão mais pragmática e crítica da vida.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua segurança emocional em ser você mesmo fala alto, mesmo que isso conflite com questões financeiras ou com aquilo que já foi estabelecido como status quo. Aprenda a ter a maturidade de esperar e se esforçar quando a vida não é o que esperávamos. Mais tarde o senso de serviço fala alto, se conectando com seus sonhos e anseios profundos.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Seu posicionamento pessoal pode conflitar com aqueles da sua família ou de pessoas próximas. Mesmo se estiver mais impaciente com o nível emocional, busque ser pragmático e realista. Mais tarde buscará respaldo nas amizades, grupos e novas ideias, mas lembre-se de ter uma visão crítica e não idealizar tais relações.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Emoções subconscientes tendem a se expressar pela fala e comunicação, porém deve tomar cuidado para não soltar simplesmente um tom agressivo para as pessoas. Tenha consciência de quem você é e se comunique com centramento. Mais tarde pode haver oscilação entre vida pessoal e profissional. Lembre-se de ser realista com suas emoções para não romantizar o trabalho ou ter expectativas irrealistas.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua em leão lhe faz muito dono de si e firme em seus valores pessoais. Isso conflita com identidades sociais, coletivas e de amizade. Mesmo que tais diferenças se façam, lembre-se de ser justo ao ponderar seu ponto de vista com o dos outros. Mais tarde a Lua entra em Virgem e no seu caso lhe traz muita racionalidade e conexão com o presente, balancenado seu amor pela fé e princípios.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz mais subjetivo e emotivo. Isto pode conflitar com figuras de autoridade que desejam mais moderação de sua parte ou então com compromissos assumidos. Saiba equilibrar estas áreas de sua vida, cumprindo as obrigações, mas sem perder a sensibilidade. Mais tarde a Lua em Virgem lhe traz mais pragmatismo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Emoções subconscientes são estimuladas por propostas de liberdade ou de amplitude de vida. Busque entender com consciência quais padrões emocionais te limitam em sua autoexpressão e criatividade. Mais tarde a Lua entra no seu signo (solar ou ascendente), trazendo maior conexão instintiva e emocional consigo mesmo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A Lua lhe traz energia gregária para grupos e amizades. Todavia, algumas raivas subconscientes podem se manifestar, Lembre-se que você não é obrigado a seguir a visão dos outros e isto não impede que se relacione. Mais tarde a Lua se move para um setor de maior recolhimento e conexão espiritual. Recarregue suas baterias e faça conexão interna.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Conflitos entre a imagem que você projeta e a opinião dos outros podem surgir. Também conflitos de relacionamento versus trabalho, Aprenda a ser fiel aos seus objetivos e propostas, lidando com o outro dentro de seus limites. Mais tarde a Lua se move para um setor mais coletivo, lembrando-o de que deve dar sua contribuição para todos.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Pode haver conflito entre suas crenças e suas atividades no mundo. Lembre-se de ser fiel ao seu eixo ético na execução de qualquer tarefa. Se o que faz no mundo não reflete seus sonhos, aprenda a ter paciência e lutar pelos seus sonhos aos poucos. Mais tarde a Lua lhe conecta à carreira, lhe lembrando que tem muito a contribuir.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A Lua lhe conecta às vivências conjuntas, todavia seu senso de individualidade e poder pessoal também falam alto. Busque ser fiel a si mesmo, mas isso não quer dizer que precise excluir os outros. Mais tarde a Lua lhe pede liberdade de ação e conexão com sua fé, lhe lembrando de não ficar preso apenas ao racional.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Questões emocionais que envolvam parcerias, amor e outra pessoa podem lhe mobilizar na sua raiva, em especial se sentir que abriu mão de si em prol do outro. Aprenda a ser justo e fazer o que pede sua consciência. Mais tarde o movimento lunar lhe traz profundidade e necessidade de reavaliar suas questões emocionais.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Questões emocionais que envolvam o trabalho, serviços e andamento do mundo material podem lhe mobilizar em sua raiva, em especial por questões de comunicação. Aprenda a ter foco mental na resolução das pendências matérias. Mais tarde o movimento lunar lhe traz maior equilíbrio e necessidade de parcerias.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com