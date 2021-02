Influenciadores digitais expões suas vidas e pensamentos em documentário

Jout Jout é uma das influenciadoras entrevista (foto: CURTA!/DIVULGAÇÃO)

Quatroque contam com milhões denas redes sociais, expõem suas vidas e seus pensamentos sobre as mídias em que atuam para as câmeras de Sandra Werneck e Bebeto Abrantes., Bispo Arnaldo, Rita Von Hunty e Spartakus são os protagonistas de “You Tubers”.Em tom intimista, os quatro tecem suas reflexões sobre suas respectivas trajetórias, sobre a responsabilidade inerente ao papel de “influenciadores” e sobre o frenesi das redes sociais. Otambém revela os bastidores de produções de vídeo totalmente caseiras que, mesmo sem dispor de grandes aparatos tecnológicos, atingem multidões através da internet. A exibição é nesta sexta (26/2), às 21h30, no Curta!