Horóscopo do dia (25/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Vênus em Peixes

Vênus entra em Peixes. Seu signo de exaltação, nos mostra o amor sendo distribuído generosamente a tudo e todos, amor universal e abrangente. No romance traz entrega e mesmo sacrifício, mas cuidado com as idealizações e ilusões neste setor. O sextil de Sol e Urano traz um fator mais racional e consciente para a vibração pisciana.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O amor ganha para você ares mais universais. Vivenciar a caridade, o amor divino e sublime serão importantes neste período. Algumas parcerias e relações podem ter de ser reavaliadas neste período. Lembre-se de não idealizar outro. Também não superestime sua vida financeira.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, entra em Peixes, lhe aumentando sua empatia, amor e doação. Isto se dará, em especial, na área da amizade. Busque vivenciar o prazer da companhia de amigos e grupos, doando o melhor de si nesta área. A valorização e contribuição para os movimentos coletivos será importante.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este é um período excelente para valorizar sua carreira, mostar seu valor profissional para o mundo e atrair boas possibilidades. Parcerias profissionais em alta. Seu senso de autoridade virá acompanhado de uma vibração mais empática, diplomática e disposta a ouvir os outros.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Seu amor pela liberdade e expansão se faz alto neste período. Buscará o prazer das novas descobertas. O amor também ganha esse tom aventureiro e otimista. Seu amor pela fé e aquilo em que acredita se faz alto. Expansão de relações, finanças e interatividade,mas cuidado com os excessos.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua necessidade de troca afetiva e sexual se faz alta neste período. Esteja mais entregue ao prazer da comunhão. Energia sexual intensa, porém fluida. As questões dos bens compartilhados também se faz alta, sendo um bom momento para se ganhar em conjunto.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Vênus lhe mobiliza agora na sensibilidade do contato humano. Estará mais receptivo ao outro, lhe acolhendo e sentindo empaticamente. Busque se entregar mais ao compromisso com o outro, tendo um olhar mais caridoso e acolhedor. Parcerias fluidas em alta neste período.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, lhe faz mais fluido e afetivo. Isto se aplica em especial na área do trabalho, saúde e serviços. Se devotará mais à realização amorosa de suas obrigações. Busque prazer na sua rotina e trabalho. Mais empatia na relação com colegas e prestadores de serviço. Mais prazer na saúde, mas cuidado com a autoindulgência.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este será um período favorável ao prazer de ser quem é. Busque se valorizar, cuidar da sua aparência, se tratar como a um ser muito amado. Sua expressão feminina ganha força. A vivência de romances e da paixão será mais fluida. A boa relação com crianças também. Prazer com consciência.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este período lhe traz mais valorização do lar, raízes, passado e de seu espaço pessoal. Busque trazer conciliação e paz para seu lar. A necessidade de partilha de afeto se faz alta também. Bom período para redecorar a casa, trazer mais harmonia e beleza para seu espaço pessoal.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este período lhe pede mais paz e equilíbrio a nível mental. Busque ter uma visão de mundo mais conciliatória, abnegada e altruísta. Motive as parcerias e a paz pelos dons da comunicação. Enxergue o belo e o amor, pois estão à sua volta. Conversas divertidas e descontraídas serão úteis.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este é um excelente período para viver seu senso de valor próprio com entrega e amor. Busque vivenciar o prazer do mundo material, se permitir seu próprio tempo. Momento de regeneração. Muito propício também para ganhar dinheiro, já que seu magnetismo material está forte.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz mais amor, sedução, inspiração e beleza para a vida. Seu lado prazeroso e feminino pede expressão agora. Estará mais disposto a amar, estar entregue para a vida e as pessoas. Estará também se valorizando mais. Vibre prazer, valor e amor.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com