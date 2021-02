Horóscopo do dia (24/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Força de conquista prática

O trígono de Marte em Touro com Plutão em Capricórnio nos mobiliza em nossa força de conquista, em especial ligada ao financeiro e profissional. Há um aprofundamento facilitado em nossa força de vontade para sair da estagnação. A Lua em Leão nos reforça com um enraizamento no senso de coragem e capacidade pessoal.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua força de vontade para mobilizar as estrututras materiais se faz alta. Terá consciência da força de seus talentos, do seu valor pessoal e isso se aplicará à sua vida profissional e carreira. Seu posicionamento público também será mais firme e direto. A Lua lhe traz maior confiança e segurança sem si.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz muito mais consciente de sua individualidade e força pessoal. Hoje este nível de ação se conecta aos seus princípios e uma profunda necessidade de liberdade. Suas crenças tem sido transformadas e hoje terá estímulo facilitado para agir de acordo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Suas emoções hoje estão "fervendo". Há uma mobilização em prol so subjetivo, emocional e da transformação de tais instâncias. Questões emocionais profundas lhe mobilizarão no entendimento e senso crítico para ordenar e entender com mais pragmatismo o que se passa no sutil.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua ação social se faz intensa neste período. Sua luta e ação pró social lhe auxilia a ser mais profundo e direto nas relações. Ideias inovadoras lhe facilitam a transformação das parcerias. Veracidade e individualidade falarão alto nas suas relações sociais. A Lua lhe traz maior aterramento e valorização.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe facilita sua ação em prol da sua carreira e trabalho. Estará com um maior senso de autonomia e capacidade de transformar as estruturas arraigadas. A confiança no valor da sua imagem pública lhe facilita o caminhar da esfera prática. A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior subjetividade e contato consigo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A fé em si mesmo fala alto com este trânsito. Aquilo que em acredita, suas metas futuras e sua fé lhe fortalecem no sentido de usar seu poder e criatividade a nível pessoal. Estará mais audacioso e livre, buscando formas mais adequadas para ser e se expressar.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua vida emocional é altamente ativada agora. Você tem trabalhado ao longo dos anos seu senso de raíz, família, energia feminina, lar e afins. Hoje esse senso é ativado. Algumas raivas guardadas são trabalhadas com facilidade. Sua necessidade de se aprofundar emocionalmente com o outro se faz preemente.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O encontro de seus dois regentes, Marte e Escorpião, lhe mobiliza em sua natural energia transformadora. No seu caso isso se aplica em especial nas relações e no intelecto. O contato com o outro lhe instiga a se posicionar e dizer aqulo que precisa ser dito. Profundidade mental e social.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua força para trabalhar é muito ativada neste período. Muito provavelmente questões financeiras serão o estímulo aqui. Você está equipado para vencer as dificuldades do mundo material e financeiro com sua iniciativa e reconhecimento do seu senso de valor próprio. A Lua lhe instiga na fé e expansão.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este é um momento em que sua força de expressão está altíssima. Você tem passado por ransformações profundas com Plutão transitando pelo seu signo (solar ou ascendente) e isto é especialmente ativado hoje. Estará mais expressivo, sendo autêntico e fiel a si mesmo e sua criatividade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Questões subconscientes profundas são mobilizadas neste período e lhe levam à ação pessoal, emocional e familiar. Complexos de rejeição e afins lhe pedem mais consciência de si mesmo e de sua capacidade de viver o emocional com liberdade e independência. A Lua lhe pede contato com o outro, mas respeitando as individualidades.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua comunicação será hoje muito mais assertiva e baseada em seus valores pessoais. Tudo isso lhe facilita a comunicação transformadora com amizades, grupos e em vivências coletivas. Mesmo que o que precise ser comunicado seja difícil, você terá a força para tal. A Lua lhe pede pragmatismo e senso de dever.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com