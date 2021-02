Horóscopo do dia (22/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Amor racional

A conjunção de Vênus e Pallas em Aquário traz um forte fator racional para as relações. Energia de sabedoria e ponderação para se lidar com o amor e as relações como um todo. A Lua entra em Câncer, nos mobilizando na afetividade e acolhimento. Toda essa configuração nos permite amar, mas com objetividade e sabedoria.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Suas relações de amizade pedem um misto de amor e racionalidade. Encarar os impulsos afetivos e sexuais com equilíbrio e ponderação será importante. Força de justiça em prol da distribuição justa de recursos e valores. A Lua em Câncer te mobiliza em sua afetividade e maternidade profundos.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, se encontra com Pallas. Seu lado mais estrategista, justo e sábio pede expressão. Esse lado "mulher cérebro" se mostra, muito em especial na carreira. Você vibra agora atratividade pelos dons intelectuais. A Lua também mobiliza hoje sua intuição no setor racional.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Seu amor pela liberdade, sua fé e senso de expansão se fazem intensos agora, todavia há também um fator racionalizante e de sabedoria neste aspecto. Estará ponderando o que é realmente válido nas expansões que deseja ou em suas crenças. A Lua lhe traz aterramento e materialidade para auxiliar.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Suas necessidades afetivas e sexuais estão em alta, todavia há também um fator racional e de ponderação que lhe pede avaliação antes da entrega. Se na mitologia Vênus era pura sensualidade, Pallas era pura razão e justiça. Equilibre ambas. A Lua no seu signo lhe aguça a sensibilidade.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua necessidade de parceria se faz alta e hoje há um misto de entrega e ponderação. Busque o melhor das parcerias, sendo realmente justo com o outro. Seu senso de justiça se faz alto, lhe levando a ajudar quem for injustiçado. A Lua lhe conecta ao espiritual e lado artístico.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua capacidade analítica para otimizar seu trabalho está em alta. Está apto a enxergar estratégias que potencializem seu serviço e trabalho. O mesmo vale para tarefas rotineiras e cuidados com a saúde. Use de inteligência e parcimônia, mas em perder o prazer. A Lua lhe conecta aos grupos.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, se encontra com Pallas. Hoje seu charme, carisma e criatividade devem ser expressos com sabedoria e parcimônia. Busque ser justo para com todos, uma qualidade que é natural em seu signo (solar ou ascendente) e que é reforçada hoje. A Lua lhe conecta à carreira.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe é propício a enxergar o amor, a troca afetiva, a vida familiar e pessoal com mais sabedoria. Um olhar mais racional sobre as necessidades de troca afetiva lhe será proveitoso. Há uma sabedoria no relacionar que se faz presente. A Lua lhe conecta à sua fé.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua mente traz hoje o potencial da comunicação justa, pacífica e igualitária. Estará pensando no bem estar de todos e com a cabeça mais aberta. Sua visão do amor será leve, flexível e um tanto racional. Comunicação justa. A Lua hoje lhe conecta às suas profundezas emocionais e lhe pede mais abertura à troca.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz grande parcimônia e sabedoria quanto ao uso de seus recursos materiais e finanças. Trace metas, reveja o que pode ser melhorado. Equilíbrio também nas vivências do prazer material. Use de seus talentos para melhorar seus ganhos. A Lua lhe conecta às relações e parcerias.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A conjunção de Vênus e Pallas no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz sabedoria na maneira como dá seu amor e afeto. Busque a medida justa entre dar e receber. Sua visão será idealista, igualitária e social. A Lua lhe conecta ao mundo material, serviço e saúde.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Seu amor pelas vivências espirituais, emocionais, artísticas e sutis se faz alto neste período, todavia há hoje um fator mais racionalizante e de ponderação nesta área.Use de razão e equilíbrio em qualquer vivência deste tipo. Entendimento sábio de complexos emocionais, muito em especial os ligados ao amor. A Lua lhe conecta à sua criatividade.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com