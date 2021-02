Horóscopo do dia (21/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Se cuidando

Ceres entra em Áries. Nossos cuidados práticos com a vida ganham força e assertividade. Busca intensa por trabalhar, servir e ser úteis e produtivos. Momento para nos nutrir de nossa força pessoal. A Lua conjunta ao Nodo Norte em Gêmeos nos impele na busca de cuidados e do afetivo, mas sob o crivo da razão.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Ceres no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior capacidade de cuidados práticos, de exercer um senso de maternidade objetiva. Momento para lapidar as próprias arestas e encontrar um senso de personalidade útil. A Lua lhe pede hoje que comunique suas emoções com clareza e razão.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este momento lhe pede cuidados emocionais. Deve buscar lapidar questões subconscientes, muitas das quais pode ter escolhido ignorar. Práticas que envolvam o cuidado psicológico, psíquico e espiritual serão importantes. A Lua hoje lhe traz conexão emocional com o mundo prático.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este período lhe pede cuidados com as relações de amizade, com grupos e com o coletivo. Sua contribuição neste período será importante, portanto dê o melhor de si para trabalhar pelo bem estar coletivo. A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe ativa seu lado acolhedor e subjetivo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este é um período propício para florescer e aparar arestas na carreira. Sua produtividade será alta e sua capacidade de servir e ser útil também. Otimize sua imagem profissional e use sua autoridade para o progresso material. A Lua lhe pede que se conecte com seu senso de espiritualidade também.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este período traz um florescimento de sua fé na vida e princípios. A fé precisa de um respaldo prático, seja pelas obras, pelos rituais ou qualquer outra prática que canalize essa energia divina na prática. O contato com a natureza também será proveitoso. A Lua lhe pede amor pelas pessoas e causas.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este período lhe será propício para se nutrir da troca afetiva e/ou sexual, alimentando sua necessidade de troca instintual e energética. Também excelente período para lapidar e refinar emoções profundas e difíceis, assim como traumas. A Lua lhe conecta com seu senso de dever e trabalho.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Período propício para cuidar das relações e parcerias. Estará se nutrindo mais do contato com os outros, com o ser humano e também no amor romântico. Pode ser necessário aparar algumas arestas nesse sentido. A Lua lhe pede mais fé e otimismo na vida.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Período propício para a produtividade e serviço. Estará com muito mais energia para trabalhar, organizar, servir, ser útil e eficiente. Cuidados com o corpo e saúde também em alta, mas que pedem um refinamento. A Lua lhe conecta ao seu emocional profundo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este é um excelente período para cuidar de si mesmo, se amar e traduzir isso em cuidados práticos. Refinamento da autoexpressão, da aparência e de como se porta. Se nutrir de romances e aventuras. A Lua lhe traz conexão emocional com o outro, busca por troca de afeto e intelecto com o outro.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Período propício a lapidar arestas emocionais. Se nutra mais pelo repouso, pela vivência da vida íntima e familiar. Busque cuidar de seus sonhos pessoais. Senso de cuidado em alta, tanto de si mesmo quanto para com os outros. A Lua lhe pede cuidados com o funcionamento do mundo material, amor prático.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este período será excelente para lapidar algumas arestas mentais. Há um processo de refinamento de ideias, portanto se permita flexibilidade. Sua mente tenderá muito também para as questões práticas da vida. A Lua hoje lhe pede conexão com a própria criatividade e poder pessoal.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Período propício para cuidar da vida material, das finanças e posses. Motivação para dar aquela limpeza nos seus pertences, deixando o ambiente mais organizado. Também estará mais disposto ao trabalho para ganhar dinheiro. Se nutra dos prazeres materiais. A Lua lhe traz conexão íntima.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com