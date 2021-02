Horóscopo do dia (20/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Mercúrio direto

Mercúrio volta ao movimento direto em Aquário. Revisamos questões e raciocínios ligados ao coletivo, social, grupos e amizades. Agora é momento de comunicar com clareza a partir daquilo que depreendemos neste período. A Lua entra na fase Crescente em Gêmeos, nos impelindo na busca por comunicação e expressão das emoções pela via intelectual.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este período lhe trouxe revisão de suas atividades em grupo, objetivos e metas futuros. Algumas relações de amizade precisaram ser reavaliadas, agora é tempo de decisão e comunicação. Busque divulgar e comunicar a partir do que descobriu no período retrógrado. Comunicação em prol do coletivo, online e em grupos facilitada.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Nesta retrogradação você teve de reavaliar sua comunicação e objetivos ligados à área profissional. Revisou metas, alternativas e novas possibilidades de concretização no mundo, assim como a sua imagem profissional. Agora é momento para focar na comunicação de sua profissão, seus serviços e imagem profissional. Comunicação clara no trabalho e com autoridades.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Seu regente, Mercúrio, esteve em movimento retrógrado, lhe trazendo uma motivação mais interiorizante. Muito em especial revisou suas crenças, metas e objetivos de vida. Há agora clareza para analisar crenças com racionalidade e espírito questionador. Mente aberta a poderosos insights, expansão de ideias. Abra a cabeça e comunique sua fé.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O período retrógrado fez sua mente se voltar muito para dentro, para suas profundezas psíquicas, lhe pedindo clareamento e saneamento desta área da vida. Após este processo terá agora uma análise mais objetiva das suas emoções, assim como valores e bens conjuntos e o uso da energia sexual. Comunicação afetiva, sexual e profunda com clareza.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O período retrógrado trouxe forte motivação de reavaliar relacionamentos e parcerias em sua vida, lapidando algumas arestas. Está mais claro agora o que quer de verdade nas relações, o que funciona ou não num casamento ou sociedade. Este período lhe traz clareza comunicativa para com o outro, comunicando honestamente e abertamente.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Seu regente, Mercúrio, enquanto em movimento retrógrado, trouxe uma motivação mais interiorizante. No seu caso foi preciso rever seus métodos, rotinas e atividades no mundo. Agora é momento de clareza na comunicação no trabalho e na execução de tarefas rotineiras. Seu foco na execução do trabalho exterior volta a ser meticuloso e preciso. Momento de colocar em prática tudo o que repensou em termos de trabalho, saúde, alimentação e rotina.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O período retrógrado foi importante para descobrir algumas verdades sobre si mesmo e seu poder de liderar a própria vida através da interiorização. Houve um resgate de suas motivações criativas e pessoais, sendo agora um momento propício a se expressar tal qual você realmente é. Romances leves, criações alternativas e lidar com crianças beneficiados.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua mente se voltou muito no período retrógrado para dentro, buscando entender primeiro suas motivações e sonhos pessoais antes de pensar em termos de realizações externas. Revisou também das relações familiares e de questões ligadas ao lar. Agora terá comunicação subjetiva e profunda bem clara. Também propício para levar adiante seus planos de vida pessoal.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O período retrógrado lhe trouxe forte reavaliação de ideias, pedindo largar a rigidez no nível mental, aprendendo a ter flexibilidade e a escutar os outros. Está apto agora a refletir e ponderar com clareza antes de tomar decisões. Sua clareza e brilhantismo na comunicação serão evidentes agora. Seja leve, flexível, ponderado, curioso e comunicativo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua mente se voltou para as mudanças práticas e financeiras da vida, lhe pedindo muita reflexão e ponderação no período retrógrado. Terá agora mais clareza, ideias e estratégias para melhor utilizar seus recursos, finanças, valores e talentos. Também excelente para desenvolver seus talentos e dons. Comunique seu senso de valor próprio.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Mercúrio retrógrado no seu signo (solar ou ascendente) lhe pediu interiorização e comunicação interna, silenciando mais as vozes externas e tirando tempo para se escutar e se entender melhor. Após esse resgate, está mais equipado a se comunicar conforme sua identidade e com maior clareza. Viva a flexibilidade e muitas alternativas em ser essa pessoa múltipla e versátil. Alegria, comunicação, curiosidade e ação transformadora em alta.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua mente esteve num estado de grande subjetividade no período retrógrado. Agora estará ligado aos planos sutis, emocionais e espirituais, com maior consciência e clareza. Meditação, oração e conexão sublime potencializados. Imaginação criativa em alta. Também ótimo para entender melhor as questões psicológicas e subconscientes. Comunique sua sensibilidade.

