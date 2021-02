Horóscopo do dia (15/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Reavaliando compromissos

Juno passa pelo Nodo Sul em Sagitário. Por mais que sejamos muito fiéis a planejamentos, crenças e pontos de vista, somos chamados a ter mais flexibilidade e um olhar múltiplo pelo Norte em Gêmeos. Busque entender se os motivos pelos quais se compromete com algo ou alguém possuem verdadeira conexão com sua essência.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este período lhe pede flexibilidade e adaptabilidade. Mantenha seu compromisso com seus ideais, mas não seja rígido a ponto de não se permitir olhar outras possibilidades. Uma análise mais racional te ajudará a enxergar a fé com mais objetividade, agregando mais significação. Fé raciocinada. Compromisso com o futuro, mas para isso algo tem de ser feito no presente.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este período lhe pede que se volte mais para seus valores pessoais. Há um forte senso de comprometimento com o outro e com os bens conjuntos, todavia não deixe de se pautar naquilo que acredita, nos seus talentos e valores. Aprenda a se bancar mais para não entrar em jogos de poder e/ou dependência com o outro.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A passagem do Nodo Norte pelo seu signo (solar ou ascendente) lhe pede consciência de si mesmo, de sua individualidade e capacidade de ser independente. A integração de polaridades se faz muito presente e será um processo importante. Seu senso de compromisso com o outro está alto, porém deve se pautar em si mesmo para ser realmente autêntico com os outros.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este período lhe pede busca de algo mais transcendental, espiritual e emocional. Seu compromisso com a ordem e manutenção do mundo material se faz alta. Tudo isso é importante, mas é preciso achar maior significado e propósito na vida e não viver simplesmente rotinas robóticas. Agregue mais do seu emocional no mundo material.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este período lhe pede maior abertura para amizades, grupos e coletividade. Se comunique mais com o público, doe mais de si mesmo para seus semelhantes. Seu compromisso para consigo mesmo e sua criatividade se faz alto, mas não seja excessivo nisto. Aprenda a se adaptar um pouco mais e seja mais flexível.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este período lhe pede busca pelas suas ambições, carreira e compromissos. Use mais de sua autoridade, se comunique profissionalmente e amplie suas conexões neste sentido. Seu compromisso para com o lar, família e emoções se faz alto, mas não deve ficar “dentro da concha”, pois deve sair para ganhar o mundo e realizar seu caminho de vida.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este período lhe pede expansão, fé e novas possibilidades. A vida lhe promove mais aventuras e possibilidades de se arriscar. Por mais que haja um compromisso com a racionalidade e o presente, não se limite pelo mental nem por ideias pequenas. A vida lhe desafia a ter mais entrega e se arriscar mais. Use de suas ideias como propulsão expansora.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este período lhe pede que se abra mais afetivamente e/ou sexualmente. Busque trazer leveza e comunicação para esta área da vida. Seja mais aberto e honesto para com tais necessidades. Busque também trazer alegria e leveza para as mudanças que chegam. Por mais que esteja compromissado com seus valores, não seja rígido. Se permita enxergar o valor do outro, mesmo quando diferente do seu.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este período lhe pede que saia um pouco mais de si mesmo e se relacione com o outro. Busca por romance e relações leves, alegres e divertidas. Juno no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz forte compromisso para consigo e seu processo e liberdade, mas não se feche por conta disso. Também tente ser mais racional e equilibrado, ponderando antes de agir.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este período lhe pede aterramento, busca por trabalho, ser útil e eficiente. Busque uma visão pragmática da vida. Aprenda também a ter flexibilidade na rotina. Comunique aquilo que é importante para que seu trabalho funcione e prospere. Seu compromisso espiritual e emocional está alto, mas não deve se perder num devaneio e deixar a vida material passar.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este período lhe pede mais centramento e conexão com sua criatividade. Busque verbalizar quem você é e aquilo que é subseqüente a isto. Por mais que seu compromisso com grupos, projetos e amizades seja alto, deve priorizar seu espaço e visão primeiro. Uma contribuição mais verdadeira ao coletivo será bem mais útil agora.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período lhe pede mais interiorização, conexão com suas raízes, família e emoções. Por mais que haja um compromisso com carreira e com o mundo lá fora, seu caminho lhe pede que escute mais sua voz interior e necessidades pessoais. Viva aquilo que lhe faz realmente feliz, assim poderá dar uma contribuição melhor ao mundo.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com