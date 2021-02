Horóscopo do dia (14/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Expansão e autosuficiência

A conjunção de Mercúrio retrógrado com Júpiter em Aquário nos faz repensar nosso estilo de vida, aquilo em que acreditamos e nos traz insights sobre novas maneiras de expandir e crescer. A Lua em Áries faz conjunção a Quíron, nos pedindo cura emocional no sentido da autosuficiência e segurança nas próprias decisões.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A conjunção de Lua e Quíron no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz necessidade de cura de si mesmo, do amor próprio e de ser autêntico na expressão emocional. Esteja enraizado em si mesmo. Sua necessidade de troca e expansão coletiva será grande agora, mas precisa ser fiel a si mesmo para que dê certo com os outros.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Feridas emocionais subconscientes precisam ser encaradas com mais objetividade. Não tema a solidão e saiba ter seus momentos de introspecção e meditação. Suas ideias para expansão de carreira e propósito na vida serão intensas e expansivas. Busque estar em contato consigo e esteja aberto aos insights que chegam.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua necessidade de expressar sua liberdade, princípios ou fé se fazem altos com a conjunção de seu regente, Mercúrio, com o gigante Júpiter. Estará mais ligado ao amplo, possibilidades futuras e enxergando o plano maior das coisas. Feridas emocionais nas amizades e grupos serão enxergadas sob uma ótica mais otimista e curativa.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O entendimento racional de suas emoções profundas se faz claro agora, assim como a necessidade de libertação de velhos traumas, medos e inseguranças emocionais. Busque enxergar tudo sob um olhar frio, como “alguém de fora”, também de maneira mais filosófica e menos identificada. A conjunção da Lua, sua regente, com Quíron lhe pede mais maturação e desapego de mágoas e afins.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

As relações pedem expansão e comunicação. Terá uma visão interior mais aprofundada sobre o que quer nas relações e quais os objetivos em conjunto devem ser buscados. Sua conexão com seus princípios é fortalecida para que consiga ter clareza do que espera de uma parceria. Saber escutar o outro será de fundamental importância também.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe propicia enxergar sua vida e rotinas materiais sob uma ótica mais ampla, livre e inovadora. Suas emoções estão intensas e você deve escutá-las vem, pois podem lhe auxiliar a direcionar as mudanças necessárias. Busque fazer qualquer serviço com otimismo, alegria e generosidade. Insights sobre novas possibilidades no trabalho.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Feridas emocionais nas relações pedem cura. Terá um maior senso de alegria, benevolência e generosidade leve em sua expressão que poderão ser um alívio para as dificuldades das parcerias. Lembre-se de ser autêntico na relação, mas também generoso e acolhedor.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Suas emoções pedem hoje racionalização, libertação e otimismo. Busque enxergar o passado com um olhar mais indulgente e menos crítico. Também as relações familiares e pessoais pedem esse tom de leveza e libertação. Sua conexão emocional clara pode lhe mostrar mudanças que precisam ser feitas na saúde e/ou trabalho.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz mais flexibilidade, curiosidade e um aspecto mental, já que Júpiter, seu regente, se encontra com Mercúrio. Busque olhar mais todos os lados de uma questão, enxergue sua vida no presente, seja mais alegre e versátil. Se dê segurança emocional sendo mais espontâneo e cuidando de suas necessidades pessoais.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz mais raciocínio quanto às possibilidades materiais. Este é um período de expansão nesta área e sua mente captará bons insights de como fazer isso acontecer. Também a mente se volta para o relaxamento, a vivência do sensorial e do prazer. A necessidade de conexão afetiva se faz alta pela posição lunar.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz uma visão ampla de si, mas sem perder de vista os detalhes. Seu lado comunicativo está em alta, lhe pedindo comunicação daquilo que acredita (mas lembre-se de internalizar, já que Mercúrio ainda está retrógrado). A Lua lhe estimula a se comunicar conforme sua sensibilidade e subjetividade.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe estimula muito na imaginação, espiritualidade, sensibilidade e fluidez. Sua mente se conecta ao mundo não material, resgatando riqueza e fé deste setor. A Lua lhe relembra da conexão com o mundo material. É preciso canalizar toda essa inspiração no plano prático, não ficando apenas num devaneio agradável, mas numa sensibilidade útil.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com