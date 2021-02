Horóscopo do dia (13/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Pensando no amor

A conjunção de Mercúrio retrógrado com Vênus em Aquário nos faz repensar nossos valores e amores, como trocamos e nos comunicamos com amigos e no romance. A Lua em Peixes continua nos mobilizando na entrega sutil, no amor universal e desinteressado.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia hoje lhe traz uma vibração mais socializante, busca por afetividade nas amizades e um senso de amor mais livre. Mas será preciso falar o que realmente sente, já que a comunicação pede subjetividade. Sua sensibilidade está em alta e deve ser usada a seu favor, demonstrando sua afeição genuinamente.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Seu amor pela sua profissão, ofício ou compromissos se fazem altos. Busque divulgar aquilo que você mais ama no seu trabalho, deixe que o mundo veja o seu valor. Este período é muito propício para que você, taurino, cresça e aumente seus ganhos. Vênus, sua regente, lhe pede expressão e visibilidade para o grande público.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O encontro do seu regente, Mercúrio, com Vênus lhe faz mais amoroso, sensual, disponível e afetivo. Buscará a liberdade e o significado junto de outras pessoas. O amor pela sua fé e visão de mundo se faz alto neste período. Estará também mais sensível ao seu papel no mundo e compromissos. Senso de maternidade em alta.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A conjunção de Mercúrio e Vênus lhe pede maior expressão e verbalização de sua sexualidade e afetividade profunda. Busca por trazer mais leveza e flexibilidade neste contato. Momento para repensar o que valoriza na sexualidade e no afeto. A Lua lhe pede mais fé, abertura e otimismo, se entregando com mais fluidez à vida.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Há muito romance e socialização no ar para você. Há uma busca por parcerias e amor, mas deve se lembrar de expressar aquilo que sente verdadeiramente. Sua sensibilidade está alta, assim como sua receptividade para o afeto e sexualidade. Busque se comunicar com equilíbrio e expresse seu afeto genuíno aos outros.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Hoje você é convidado a ter um olhar mais amoroso para o seu corpo físico, saúde, rotinas, hábitos e trabalho. Se reconecte coma afetividade prática. Faça uma massagem, um banho relaxante, algo que seja bom para os sentidos. Também ótimo para exprimir seu amor através do trabalho, tarefas domésticas e afins. Cooperação no ambiente de trabalho.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Toda sua expressão se intensifica, já que Vênus, sua regente, se encontra com Mercúrio na sua área de autoexpressão. Estará ainda mais carismático, afetivo, disponível e agradável. Seu charme e carisma falam alto, mas é bom repensar o que espera dos romances e o que precisa ser mudado para que sua expressão seja ainda mais genuína.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Hoje o céu lhe pede uma reconexão mais amorosa e afetiva para consigo. Escute mais suas necessidades afetivas. Também seus sonhos de amor, se deixando num estado mais receptivo e amável. Busca também por relações familiares mais harmônicas e paz no lar. A Lua lhe pede expressão saudável e consciente de seu lado feminino e afetivo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua motivação para se comunicar está alta hoje. Em especial o flerte, a diversão e entretenimento. Busca pela alegria e amor que estão à sua volta. A Lua lhe conecta muito hoje ao seu lado mais subjetivo. Isto será um estímulo para comunicar mais o que sente pela posição de Vênus e Mercúrio. Amor leve.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe faz repensar muito sobre suas finanças e possibilidades materiais. Sua mente se volta para um tom mais pragmático e para a necessidade de renovar suas possibilidades e lucros. Busque viver os prazeres materiais, mas sem gastos excessivos. Bom para limpar e organizar seus pertences.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O encontro de Mercúrio e Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior tendência de expressar o belo, o amor, a harmonia. Mas tudo isso sob o ponto de vista inovador e fora dos padrões de seu signo. Suas emoções estão mais aterradas e generosas, lhe permitindo vibrar mais como fonte de doação amorosa.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua conexão com as belezas do lado mais sutil da vida estão em alta neste período. Sua necessidade de expressar seu amor pelo todo se faz muito alto agora. Busque vibrar nesta freqüência de amor universal, pois certamente tudo que emitimos volta para nós. A paz pela meditação, oração e afins será útil. A Lua no seu signo lhe traz conexão interna profunda.