Horóscopo do dia (10/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Expansão de relação

A conjunção de Vênus e Júpiter em Aquário nos traz mais expansividade e otimismo para se lidar com o amor, em especial no que tange à liberdade e amizade dentro da relação. Maior disposição para socializar e buscar contato humano. Nas finanças estamos mais otimistas, mas também precisamos tomar cuidado com gastos impulsivos.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Há uma maior amorosidade para se lidar com grupos e amigos. Estará mais confiante e generoso. O amor se expressa aqui de maneira ampla. Amores e amizades prósperos e abundantes. Amor também pelos ideais maiores, por uma sociedade mais equilibrada e justa para todos.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, se encontra com Júpiter, o que lhe traz maior senso de fé, expansão e generosidade. Isto se aplica, em especial, na área profissional. Estará mais disposto a divulgar, comunicar e oferecer o que tem de melhor ao mundo. Visibilidade social e profissional em alta. Sua autoridade será exercida pelo amor e reconhecimento do ser humano.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A vida hoje lhe faz um convite amoroso à expansão, enxergando a vida com mais generosidade, otimismo e fé. Suas necessidades afetivas e românticas se fazem mais expansivas também. Busque compartilhar sua visão com as pessoas, inspirando-as em seu melhor. A busca por novos conhecimentos, culturas e meios será intenso.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua necessidade de troca afetiva e/ou sexual se faz muito intensa. Estará enxergando o melhor no outro e as possibilidades de viver o prazer em conjunto. Avanços também nos valores compartilhados. Necessidade de diversidade ou diversificação nas experiências sexuais. Seu amor pelo oculto e por questões subjetivas também está em alta.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O amor romântico está em alta em sua vida agora. Sua necessidade de romance, parceria e vida social se faz intensa. Busque mostrar boa vontade e receptividade para com os outros. Seu senso de justiça e equidade também prevalece. A busca pelo prazer no contato humano será gratificante e relevante, lhe trazendo significado e senso de propósito.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe permite expansão de seu senso de valor no trabalho. Boas parcerias e relações neste sentido. Terá mais otimismo e fé na execução de suas tarefas. Também maior fé nas possibilidades de cura. Cuidado com a autoindulgência na alimentação. Seu amor pelo trabalho se faz alto e lhe pede expressão.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, se encontra com Júpiter e lhe aumenta muito o carisma e autoexpressão. Seu lado social, romântico e humano se faz notado e seu magnetismo está altíssimo. Use este aspecto benéfico para viver a vida com prazer, coragem e alegria. Romances em alta. Boa relação a partir da espontaneidade. Boa relação com crianças e o universo infantil.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Há hoje maior necessidade de compartilhar seu carinho e afeto. Sua disposição emocional está mais generosa e benéfica. Busca por melhorias no lar, no sentido de tornar seu ambiente mais agradável e belo. Sua generosidade emocional lhe auxiliará a se sentir mais inteiro consigo mesmo. Busque dar o melhor de si a nível pessoal e emocional.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz muitas ideias e possibilidades otimistas. Estará enxergando o melhor nas pessoas e na vida. As boas conversas com seus semelhantes podem trazer alegria e novas perspectivas. Se permita mais diversão e alegria em seu cotidiano. Busque um lugar de fala generoso, pacífico e afetuoso. Seu regente, Júpiter, lhe pede mais contato humano.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe permite enxergar muitas possibilidades de expansão material e financeira. Busque quais as inovações necessárias para que tal expansão possa ocorrer. Sua generosidade material também será alta, tanto para consigo quanto para com os semelhantes. Vivenciar as alegrias matérias será importante e significativo agora.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A conjunção de Vênus com Júpiter no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande generosidade e otimismo. Estará mais disposto a doar seu amor, ser generoso e otimista perante a vida. Seu olhar será benéfico e enxergará o melhor das pessoas e situações. Seja esse centro gerador de abundância afetiva e material.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Seu contato com o plano sutil, emocional e espiritual será benéfico e otimista. Se por vezes reprimimos nossos traços negativos, outras reprimimos bossas qualidades e hoje terá condições de resgatar suas boas qualidades. Seu amor será universal e para com tudo e todos. Viva o melhor da conexão espiritual, inspiração artística e mística.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com