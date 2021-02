Horóscopo do dia (09/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Cura da autoridade

O sextil de Saturno em Aquário com Quíron em Áries nos traz a possibilidade de cura de nossas estruturas e senso de autoridade. A energia de hoje nos permite assumir compromissos com o coletivo a partir do reconhecimento e cura de nossa força pessoal e capacidade de ação. Feridas ligadas à figura paterna são mobilizadas para cura também.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Seu senso de individualidade passa por uma cura profunda e isto lhe permite lidar com autoridade e limitações na área social com mais facilidade. Está sendo lembrado que pode e deve se posicionar perante os outros com a sabedoria de ser quem você é. Restrições e dificuldades com pessoas auxiliando a resgatar a inteireza pessoal.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe relembra que é preciso fazer a vida exterior funcionar, mas em conexão com os próprios sonhos, emoções e subjetividade. Mesmo que seu trabalho envolva muitas pessoas ou equipes, será preciso usar de seu senso de personalidade e subjetividade em tais contextos. Use da inteireza de sua sensibilidade para melhor contribuir profissionalmente.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe relembra de ter versatilidade quanto aos seus planejamentos futuros. Saiba incorporar a força de inovação para não ser rígido quanto ao futuro. Também a fé pede algo mais ecumênico e inovador. Amigos e grupos podem ser ótimos estimulantes para que você resgate a fé em si mesmo e em sua capacidade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz consciência de que precisa resgatar sua própria autoridade e liderança na vida, não dependendo tanto dos outros. Há um convite para um amadurecimento emocional, para que se sinta capaz e competente para lidar com o mundo material, carreira e autoridade. Lembre-se de ter mais irreverência e audácia na conquista de suas metas.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Seu senso de compromisso com o outro, com as parcerias e pessoas se faz alto. O dia de hoje, porém, lhe relembra que tais compromissos devem ser pautados na ética e em crenças e objetivos em comum. Busque enxergar as limitações naturais das relações com mais otimismo e fé na cura. Compromisso com significado.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua eficiência e ação pragmática estão em alta neste período. Todavia, você é relembrado que deve respeitar também suas necessidades emocionais. A conexão com a própria raiva e sentimentos negligenciados pode ser um combustível para melhorar a eficiência material. Conecte seus esforços no mundo com sua profundidade emocional. Não abuse da saúde.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Seu senso de autoridade e comando de sua vida se faz alto neste período. Também a necessidade de relacionamento, todavia há um convite aqui para que se relacione no amor, nas parcerias e no social sendo mais você mesmo, sem máscaras. Mas para isso acontecer será preciso estar bem sedimentado em si próprio e este trânsito trabalha tal ponto.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Seu compromisso com a análise emocional se faz alto neste período e isto lhe permite enxergar quais pontos em sua vida material se tornaram “robóticos” ou desconexos da sua sensibilidade. Busque o fortalecimento interno para curar sua vida material. Conexão mais objetiva com a figura paterna. Cura de traumas e medos pessoais e/ou familiares.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este período lhe traz maior disciplina e limites na área mental. Há necessidade de se expressar e verbalizar mais limites, porém isto deve estar conectado ao seu coração, sua sensibilidade e espontaneidade. Uma maior autoconfiança lhe auxilia a reconhecer o que já conquistou nos estudos e te incentiva a buscar concretizações ainda maiores.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua sensibilidade e questões emocionais e/ou familiares lhe motivam a buscar melhorias e conquistas na área material e financeira. Bom momento para se ter consciência de seus talentos, sonhos e como canalizar tudo isso na realidade objetiva. Saturno, seu regente, recebe um bom aspecto de Quíron, lhe trazendo cura quanto à sua autonomia emocional e material.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Saturno passando pelo seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior maturação, disciplina, autocontrole e senso de autoridade. Tudo isso lhe motiva a ter mais autonomia e espontaneidade comunicativa. Estará também buscando maior autoridade intelectual e como se melhorar através dos estudos. Lugar de fala pela experiência e competência.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O compromisso com as questões emocionais subjacentes, medos, complexos e na depuração de tudo isso será importante e auxiliará no resgate do senso de valor próprio e capacidade de materialização dos próprios potencias com autonomia. Conexão matéria e espírito em alta. Quanto mais fortalecer o lado emocional e espiritual, mais avançará na esfera material.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com