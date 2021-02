Horóscopo do dia (08/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Consciência de si mesmo

Mercúrio retrógrado se encontra com o Sol no signo de Aquário. Nossa mente está hoje em pleno potencial de conexão interna com nossa Essência. Excelente dia para se chegar a importantes conclusões a respeito de si mesmo, seu caminho e propósito na vida. Brilho mental pelo subjetivo e intuitivo.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A consciência de seu propósito na vida se faz alta, em especial nas relações com grupos e naquilo que se pode contribuir para o coletivo. Sua mente lhe auxilia a se conectar com sua força de liderança e com objetivos de vida que sejam significativos não só para você, mas para sua missão coletiva. Clareza nas relações humanas.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz clareza de sua imagem e objetivos profissionais. Sua mente lhe trará poderosos insights quanto a esta área. Possibilidades de mudança criativa no trabalho. Também terá mais clareza quanto ao que deseja projetar no mundo lá fora. Reavaliação de objetivos, metas e possibilidades de concretizar suas ambições e desejos materiais.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A consciência de sua fé na vida se faz alta hoje. Terá muita clareza daquilo em que acredita, das muitas possibilidades futuras e de que a vida lhe traz propósitos maiores. Sua busca por mais conhecimento e sabedoria lhe trará importantes conclusões. Mercúrio, seu regente, está aquecido pela vibração solar e lhe traz grande conexão com sua própria essência.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz clareza e racionalidade sobre questões emocionais difíceis, traumas e temas profundos. Sua necessidade de racionalizar e entender suas emoções se faz grande e terá insights poderosos quanto a isso. Se permita meditar sobre suas emoções para ventilar esta área da vida. Conversas objetivas e racionais sobre tais temas podem ser muito úteis.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz consciência das relações e do outro em sua vida. Terá insights importantes quanto ao direcionamento das relações agora. Busque ouvir e entender as motivações do outro antes de chegar a decisões ou conclusões. Seu papel a nível social também é mobilizado e lhe pede mais contribuição subjetiva.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz clareza sobre sua vida material e o que precisa ser mudado na prática em sua vida. Mercúrio, seu regente, é iluminado pelo calor e luz solar, lhe trazendo consciência de seus objetivos matérias, de como melhorar os cuidados com saúde e alimentação, do que precisa mudar na comunicação profissional, de como otimizar seus ambientes, etc. Permita esta sabedoria se escutando mais.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz grande foco em si mesmo e sua força criativa. Sua mente lhe conecta às suas vontades verdadeiras e você deve se escutar. Sua expressão mais autêntica, irreverente e criativa quer se expressar, portanto pense mais naquilo que você quer e não em agradar os outros. Força de liderança, oratória e expressão, mas com um tom de subjetividade.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz muita clareza quanto às suas emoções pessoais e como lidar com sua vida pessoal. Há uma proposta de cura interna, portanto foque menos na vida exterior e mais naquilo que deve ser resolvido internamente. Terá maior clareza e bons insights quanto às suas emoções, vida familiar, sonhos pessoais e tudo aquilo que vier do pessoal e subjetivo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz maior clareza mental, mas que vem do processo interiorizante. Suas palavras mais subjetivas podem estar carregadas de grande significação. Sua busca por conhecimento e informação será grande. Comunique-se com quem está à sua volta buscando mais aprofundamento e dando uma contribuição mais pessoal.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz grande clareza de suas questões materiais e financeiras. Terá maior consciência de seu valor próprio, seus talentos e de como aplicar tudo isso na prática. A necessidade de vivenciar o conforto e segurança material será mais explícita também. Importantes insights quanto ao mundo material lhe auxiliarão em seus objetivos.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A conjunção do Sol com Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande clareza de quem você é, quais seus objetivos e propósito na vida. Há um convite para conectar-se consigo mesmo e com seus muitos potenciais. Estará mais disposto a se comunicar de acordo com seu coração e consciência. Entendimento de como agir e ser na vida.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz maior clareza de suas emoções e questões subconscientes. Este período pré aniversário traz limpeza e transmutação e hoje haverá maior entendimento do que está sendo trabalhado. Se permita mais momentos de repouso, conexão interna, oração, análise psicológica e tudo aquilo que possa te ligar mais a este reino sutil.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com