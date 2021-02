YouTube divulga lista de artistas que devem estourar em 2021

As cantoras Elana Dara, Majur e Japinha Conde estão entre os 10 nomes da música para ficar de olho neste ano, segundo o YouTube (foto: YouTube/Divulgação)

(foto: YouTube/Divulgação)

(foto: YouTube/Divulgação)





O YouTube Music divulgou na última sexta-feira (5/2) uma lista com 10 artistas brasileiros que devem fazer sucesso em 2021. Diferentes estilos estão representados, como sertanejo, forró, brega funk, rap, pagode, pop e gospel.

Entre os nomes apontados estão Petter Ferraz e Elana Dara. Ambos contam com mais de 500 mil inscritos em seus respectivos canais na plataforma de compartilhamento de vídeos.

Ele ficou conhecido pelo hit Amor ou litrão, gravado com Menor Nico e a funkeira Mila. O clipe da parceria, produzido por KondZilla, acumula mais de 110 milhões de visualizações. Para 2021, a aposta de Petter Ferraz é Minha crush me bloqueou, também gravado com Nico, e cujo clipe já conta com mais de 10 milhões de views.

Elana Dara começou fazendo covers na internet, em performances que chamaram a atenção do público. No ano passado, lançou quatro singles, entre eles Ninguém dá certo cmg, além de parcerias com Nilo, Papatinho, PK e Xamã. Para este ano, ela prevê lançar mais um single e prepara a chegada de seu primeiro EP autoral.

Tarcísio do Acordeom é outro nome em destaque, segundo seleção do YouTube. Ele já faz sucesso no Nordeste, com um ritmo conhecido como pisadinha ou piseiro, subgênero do forró. O que o diferencia da banda Barões da Pisadinha é a presença da sanfona do forró de vaquejada.

Seu principal hit é Meia noite (Você tem meu WhatsApp), do álbum Diferente dos iguais, lançado em dezembro passado. Mas Tarcísio já tem outras faixas em alta, como Nega, Roxinho e Não sou perfeito.

Outra aposta do YouTube é a carioca Japinha Conde. À frente do grupo Conde do Forró desde maio de 2020, ela virou sucesso em razão da música Romance desapegado, que viralizou nas redes sociais. Neste ano, pretende regravar músicas da banda e lançar parcerias com outros artistas.

A dupla Mariana & Matheus representa a música sertaneja, enquanto Guga Nandes é a aposta do pagode. No funk, está Salvador da Rima – que define suas músicas como ''conscientes'' – e, no rap, Kyan. Samuel Messias é o representante gospel.

Conhecida por cantar na música AmarElo, do rapper Emicida, a cantora Majur também é apontada como uma das artistas brasileiras que devem estourar em 2021. Em agosto passado, ela lançou seu primeiro single solo 20ver e um álbum inédito deve chegar ainda este ano.

A seleção foi criada a partir da combinação e análise de diversas informações, como dados do YouTube Music, visualizações no YouTube, tendências de buscas no Go- ogle e burburinho nas redes sociais.

''A pesquisa resultou em uma relação de artistas que reflete a diversidade de gêneros da música brasileira, associada ao potencial de geração de interesse e consumo por parte da audiência do país em 2021'', diz Flávio Marcondes, diretor de programação do YouTube para a América Latina.