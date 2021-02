Horóscopo do dia (06/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Amadurecendo relações

A conjunção de Vênus com Saturno em Aquário nos relembra do compromisso que temos para com o bem estar coletivo, relações humanas e sociais. É preciso maturar e se relacionar dentro de limites justos. Liberdade de relacionar requer compromisso. Saber chegar a acordos em grupo com maturidade e respeito aos valores de cada um.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Suas relações de amizade, virtuais e com grupos pedem tanto compromisso quanto limites. Busque entender o que realmente você precisa em uma relação de amizade e saiba quais são os limites de quanto pode se doar. Seus ideais lhe pedem trabalho para que se realizem. Lapidação de relações. Saiba também diferenciar os seus valores pessoais dos de grupos.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, se encontra com Saturno na área do trabalho. O dia de hoje lhe traz maturação e necessidade de mostrar seu lado mais profissional. Valores e a própria imagem profissional pedem lapidação e refinamento. Se está em qualquer posição de autoridade, busque escutar a todos, mas sem perder seu senso de liderança.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Seu senso de expansão e fé pede hoje refinamento. Você é relembrado que, por mais que ame a liberdade, esta não será verdadeira sem se assumir compromissos, responsabilidade ou a construindo. Pode enxergar seu papel nas relações sociais com mais responsabilidade. A fé aqui precisa se expressar através de obras e resultados práticos.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua necessidade de amor, troca profunda e sexualidade se faz alta, porém hoje será preciso fazer isso dentro dos limites justos e com maturidade. Nossas idealizações e fantasias pedem confronto com a realidade. Será preciso reciprocidade verdadeira para se comunicar as dificuldades e questões afetivas e/ou sexuais com honestidade e entendimento mútuo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Vênus lhe motiva ao amor romântico e à vida social neste período, todavia Saturno lhe pede limites. Será preciso um relacionar sem máscaras, na real. Podemos sim manter a diplomacia e equilíbrio demandados por Vênus, mas não se deve tentar ser agradável ou faltar com o posicionamento. Os laços que forem reais se fortalecem sob este trânsito.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua motivação para trabalhar, ser útil éter um bom funcionamento da vida material estão em alta. Vênus lhe motiva a agregar valor ao seu trabalho e Saturno lhe reforça neste compromisso. Valor que vem pelo trabalho esforçado. As relações no trabalho pedem reciprocidade, mas também limites. Não menospreze o valor daquilo que tem a oferecer.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, se encontra com Saturno e lhe pede maturação de sua expressão pessoal e criativa. Estará mais disposto a liderar sua própria vida e fazer as coisas mais á sua maneira. Seu charme e encanto continuam em alta, mas saiba quando e como usá-lo. Saiba também moderar seu lado romântico e sedutor, pois deve se relacionar com quem realmente deseje.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Suas relações familiares pedem contato, mas também limites. Saiba se relacionar na medida justa e dentro daquilo que você possa oferecer. Mesmo quando estamos dispostos a doar nosso afeto, nem sempre há receptividade da outra parte. Saiba encarar tal fato, fortalecendo a si mesmo na sua capacidade de doação que seja incondicional e sem esperar retorno.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Suas ideias românticas e de relacionamentos pedem limites. Muitas vezes temos de enxergar as dificuldades do contato humano e hoje tal percepção está forte no seu caso. Relações com irmãos, tios, primos, vizinhos e afins pedem limites. As idealizações sobre estudos também pedem que se faça algo prático e real. Comunicação de limites amorosa e justa.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz muita consciência de seu senso de valor próprio e dos limites existentes nesta área. Seu senso de poupar recursos se faz presente e lhe pede cautela. Sua capacidade de potencializar ganhos também se faz presente, mas pede planos de crescimento. Jamais despreze seu valor próprio, mas aprenda a maturar esta faceta.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A conjunção de Vênus e Saturno no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz consciência de seu valor próprio e de sua capacidade de valorizar o coletivo a partir de si mesmo. Sua faceta mais amorosa, valorosa e romântica pede lapidação e amadurecimento. Sair da pirraça e entrar na doação de si amorosa, desprendida e universal. Mas tudo isso sendo fiel a si mesmo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Suas idealizações e sonhos hoje são confrontados por um senso de realidade e pragmatismo. Sua capacidade de abstração e criatividade é grande, mas deve ter respaldo na realidade. Saber fazer uso concreto de sua força magnética, visualizações e mobilização sutil será importante. Lidar com questões subconscientes das relações também será importante.

