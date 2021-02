Horóscopo do dia (05/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua Minguante em Sagitário

A Lua Minguante entra em Sagitário. Será preciso usar a fé e a capacidade expansiva com sabedoria e ponderação. Buscar um senso gregário e social mais inteligente. Também momento para se desapegar de crenças e de um senso de fé cega. Essa Lua traz um senso mais apaziguante, que nos pede mais conexão e exploração interior e menos foco externo.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua disposição emocional hoje lhe pede um olhar mais filosófico e desapegado de crenças e suposições para com a vida. A busca de amplidão acontece, mas deve ser feita de forma sábia. Busque relaxar em ambientes abertos, se coloque numa posição mais contemplativa da vida e do divino. Seja flexível quanto a qualquer crença, reflita e pondere.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe pede mais desapego do ter de estar profundamente ligado a outra pessoa. Faça essa conexão afetiva e/ou sexual no seu tempo, de acordo com a sua disposição. Busca por uma liberdade sábia entre partilhar e estar consigo mesmo. Emoções profundas devem ser analisadas sob um ponto de vista mais filosófico e libertário. Lembre-se de seu valor próprio.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

As relações e o apego emocional a tal área pedem maior desapego. Saiba o quanto pode se doar ao outro e o faça dentro da sua vontade. Não condicione o relacionar a moldes e padrões, mas faça de um jeito que seja bom e leve para ambas as partes. Seja também mais espontâneo e fiel aos seus sentimentos no convívio social. Lembre-se da fidelidade a si mesmo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

As rotinas e hábitos pedem maior desapego nesta fase. A Lua, sua regente, está minguando e lhe pede este movimento interiorizante. Busque resignificar sua atuação no mundo material. Deixe ir velhos hábitos nocivos e encontre a alegria de cuidar da vida material da sua maneira. Um olhar mais fiel à sua subjetividade lhe auxiliará na transformação material.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A necessidade de ser o centro das atenções e de fazer tudo sob seu ponto de vista pede mais desapego. O momento pede mais desapego das atitudes infantis e carentes. Também deve apaziguar a impulsividade, usando a sabedoria de ser quem você é, mas sem reatividade. Lembre-se de partilhar o que puder com seus semelhantes.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Questões familiares e pessoais pedem maior desapego e visão filosófica. Suas próprias emoções estão sendo trabalhadas para que você tenha mais liberdade neste sentido. A necessidade de trabalhar e buscar carreira pode lhe chamar e é importante que o faça. Menos apego ao passado, maior foco no futuro.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe pede maior desapego no campo mental. Não se prenda a ideias e conceitos rígidos, mas saiba buscar fluidez e questionamento. Foco muito grande em questões menores da rotina podem ser um problema. Busque uma visão mais ampla e resgate seu otimismo. Sua intuição será uma excelente ferramenta agora.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe pede mais desapego de situações bem estabelecidas, mas que podem ter rigidez e cristalização. Bom para doar, reciclar e faxinar. Não fique preso a questões matérias em excesso, aprenda a buscar mais de sua qualidade transformadora, se conectando ao seu emocional e sua capacidade de renascer das dificuldades. Viva os prezeres matérias com sabedoria, alegria e na medida certa.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A Lua Minguante no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede maior desapego de visões unilaterais, fanatismos, ações egóicas e de qualquer rigidez. Aprenda a se conectar ao seu subjetivo profundo, escutando suas emoções e necessidades afetivas. Busque escutar e interagir mais com outras pessoas também.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Emoções subconscientes e questões emocionais são mobilizadas, mas devem ser encaradas com maior liberdade, desapego e otimismo na cura. Se permita um ritmo mais desacelerado, mas também não esqueça do mundo material e seu funcionamento. Busque não julgar suas emoções, mas apenas se entregar ao fluxo e entender onde se limitou na sua liberdade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe pede um pouco mais de desapego de situações coletivas, amizades e grupos. Busque dar o auxílio necessário, mas não se prenda. Este período lhe pede um pouco mais de centramento em si mesmo, escutar mais suas necessidades pessoais para depois dar contribuições coletivas. Auxilio coletivo com sabedoria e desprendimento.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe pede mais desapego de questões de carreira e de possíveis inflexibilidades. Faça o que tiver de fazer, mas sem se preocupar tanto. Um chamado interno para encarar mais suas necessidades pessoais se faz alto. Use de sua sabedoria emocional para viver mais liberdade e desapego no trabalho.

