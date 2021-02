Horóscopo do dia (03/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Mudanças e desapego

O sextil do Sol em Aquário com Juno em Sagitário nos traz consciência daquilo que precisamos nos comprometer e mudar para ter mais liberdade e atingir nossas metas. A Lua em Escorpião recebe aspectos tensos de Urano, Saturno e Vênus, nos questionando nossas zonas de conforto e nos pedindo mais desapego, maturação e objetividade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Seu comprometimento com metas e planos futuros se faz alto e você terá maior consciência disto hoje. No lado emocional haverá maior desapego, pois estará prezando mais aquilo que quer alcançar pessoalmente. Isso, porém, não quer dizer que deva ignorar o outro. Foque no seu futuro e se comprometa a fazer seus sonhos se realizarem.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Seu comprometimento com avanços na carreira se faz alto e lhe impele a agir. Busque mais suas metas pessoais e tenha mais desapego da opinião alheia. Escute, mas não perca a sua visão e propósito de vista. Comprometimento com as mudanças necessárias à concretização de suas ambições em alta.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua fé e visão de mundo estão bem mais claras neste período e isto lhe leva a buscar mais comprometimento com pessoas que tenham visões semelhantes e lhe auxiliem no crescimento mútuo. Tenha maior desapego de rotinas e hábitos aprisionantes, já que a vida lhe apresenta uma faceta de novas possibilidades. Menos crítica, mas liberdade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A consciência de suas emoções profundas se faz mais clara neste período e isto lhe leva a se comprometer com a expansão material a partir desta conexão interna. Ser útil e servir podem ser muito gratificantes neste período. Busque estar pronto para trabalhar, sem fazer exigências excessivas ou egóicas.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este período lhe traz maior consciência das relações humanas e da necessidade de parceria e/ou romance. Estará mais comprometido em expressar o melhor de si, seu lado feminino e receptivo mais atraente (independente de gênero). Compromisso em ter relações criativas. Um maior desapego do passado se faz necessário para se abrir a novas possibilidades.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A consciência de seu trabalho e das muitas possibilidades inovadoras que se apresentam a você neste ano está em alta, muito em especial neste período. Há uma busca pelo sucesso profissional, mas só virá a partir do comprometimento com sua visão interna e do trabalho com suas emoções pessoais. Ouse trazer suas visões pessoais para a vida material, se desapegando de ideias fixas, antigas e desgastadas.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua criatividade está em alta neste período e pede expressão audaciosa, inovadora e alternativa. O comprometimento de suas ideias e comunicação neste sentido será importante. Ouse se comunicar e se expressar com mais autenticidade. Não se agarre a valores arraigados, mas se permita coragem e flexibilidade para ser você mesmo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A consciência de suas emoções pessoais e familiares se faz alta e lhe pede mais racionalidade, objetividade e frieza em tal análise. O comprometimento com a estabilidade, paciência e realismo será importante para que haja progresso pessoal. A Lua Minguante no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede mais desapego de visões passionais e destrutivas. Viva o lado afetivo com mais paz e tranqüilidade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A consciência de suas faculdades comunicativas se faz alta, assim como seu talento para inovar e trazer novidades pelos dons da interatividade. Se comprometa com sua visão de mundo, espalhando seu otimismo e trazendo alegria, entendimento e visões brilhantes para as pessoas. Deixe que a parte emocional flua com serenidade, mesmo nas dificuldades.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A consciência de sua vida material e financeira se faz alta e, em especial no sentido daquilo que pode ser mudado para que haja progresso e melhorias. Seu comprometimento em entender suas questões emocionais será importante para se libertar de possíveis crenças limitantes. Busque focar mais no seu valor pessoal e menos no que os outros esperam de você.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O Sol no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior consciência de si mesmo e de seu propósito e criatividade. Seu comprometimento com as visões futuras, grupos, associações, amizades e trabalhos voluntários lhe auxiliará nesta expressão plena de seus potenciais. Busque formas alternativas e fora do padrão como plataforma para expressar seus talentos.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período lhe faz processar muitas questões subjetivas antes de seu aniversário. Está finalizando um ciclo e o último mês traz o processo de reciclar e depurar energias. Busque fazê-lo com consciência e racionalidade. O senso de compromisso e realismo será importante aqui. Se acalme quanto ao traçar metas e planos, tente focar agora mais na fluidez do seu signo.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com