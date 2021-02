Horóscopo do dia (02/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Emoções com limites

A Lua em Libra faz quadratura a Plutão em Capricórnio. Nosso senso de segurança social e de parcerias se faz alto, todavia questões emocionais mais profundas nos impelem a um senso de limites. Nem sempre o apego a pessoas é algo saudável; mesmo a mais receptiva pessoa tem seus limites. Saiba se relacionar dentro de tais limites e saiba domar as próprias infantilidades e carências.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A relação com o outro é questionada. Por mais que haja segurança emocional nessa interação, será preciso usar de seu próprio poder e autoridade para se posicionar. A carência do outro (ou sua na relação com o outro) pode ser um problema. Manipulações, inseguranças ou qualquer expressão emocional negativa deve ser analisada com mais objetividade.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A segurança emocional em suas rotinas, tarefas e nas relações de trabalho são questionadas. Seu aprofundado senso de ética e princípios deve ser seguido, mesmo quando isso desagrade o outro. Também busque seguir aquilo que acredita para fazer a vida material funcionar mais conforme sua visão. Se aproprie mais de seus princípios aplicados ao mundo material.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Forças emocionais profundas lhe questionam a expressão de suas emoções pessoais. O momento pede maturação e moderação nesse sentido. A necessidade de vivência da sexualidade com profundidade pede aprimoramento e revisão nos romances. Também a relação com crianças pede limites para atitudes muito imaturas ou pirracentas.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua segurança emocional pode ser questionada pelx parcerix ou por outras pessoas de seu convívio social. Aprenda a ter mais racionalidade e objetividade ao analisar as próprias emoções. As atitudes nas relações podem ser desafiadoras, nos tirando da zona de conforto, mas isso pode ser de auxílio na resolução de questões emocionais estagnadas.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Suas ideias passam agora muito pelo reino da subjetividade, todavia será preciso encontrar seus limites perante um senso crítico e pragmático mais aprofundado. Raivas e instintos pedem expressão, mas é preciso amadurecer e não comunicar de maneira infantil e imatura. Um pouco de realismo e pragmatismo auxiliarão a melhorar seu entendimento das emoções.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Questões financeiras e materiais podem lhe preocupar e mobilizar seu emocional, todavia você é chamado a se aprofundar no seu poder e criatividade pessoais. Isso lhe trará mais audácia e te ajudará a fluir melhor, inclusive na área financeira. Sair da zona de conforto daquilo que é estabelecido e aparentemente seguro será importante e te agregará em autoconfiança.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A Lua no seu signo (solar ou ascendente) te faz mais subjetivo, emotivo e instintivo. Todavia, questões emocionais muito mais profundas e sérias lhe pedem desapego da faceta imatura e apegada. Aprenda a enxergar as próprias emoções de maneira mais desidentificada, objetiva e madura. Amadurecimento emocional.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Questões emocionais subconscientes e profundas são mobilizadas hoje. Aprenda a aprofundar na visão racional e objetiva, não se deixando levar pelas emoções com tanta facilidade. Uma mudança de ideias ou visão de mundo será importante para que mude seu comportamento emocional. Aprofundamento também na conexão espiritual amadurecida.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua ligação com grupos e amizades é questionada por um senso de aprofundamento em seus valores e princípios. Por mais que tenha uma visão otimista e impulsiva, nem sempre o melhor é seguir o que o grupo quer ou acredita. Se permita maturação suficiente para dizer não quando assim disser sua consciência. Amizades com limites e maturação.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua conexão afetiva com seu trabalho se faz alta agora, porém não deve se apegar em demasia. Aprenda a ter uma visão pessoal mais transformadora, profunda e questionadora que lhe é dada pela passagem de Plutão pelo seu signo (solar ou ascendente). Assuma seu poder pessoal e tenha ações maduras e fiéis à própria visão.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua conexão com sua fé e crenças se faz emocional neste período, porém não se apegue a visões de mundo muito rígidas. Questões emocionais e espirituais muito mais profundas lhe questionam as crenças, planos futuros, fé, dogmas e a maneira como expande. Se permita um aprofundamento emocional antes de julgar e se pautar em uma crença. Tenha mais flexibilidade.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Suas emoções estão num nível aprofundado, porém será preciso mais racionalidade para entender raivas e mágoas. Se apegar a ressentimentos pode ser um problema. Em especial quando se tratar da relação com grupos e amizades. Você é chamado a madurecer e ter uma visão mais equilibrada e fria de situações emocionais difíceis.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com