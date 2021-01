Horóscopo do dia (31/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Espírito de serviço e utilidade

A Lua em Virgem traz segurança na conexão com o mundo material e na execução de nossas tarefas. Necessidade de se sentir útil e auxiliar. Força de trabalho grande. A conjunção a Vesta aumenta ainda mais nosso fogo interno e dedicação ao trabalho, saúde e depuração. Mercúrio retrógrado, regente desta Lua, nos lembra de buscar motivação interna para qualquer serviço.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua intensidade emocional para trabalhar e mobilizar o mundo material está em alta. Seu fogo interno lhe pede lapidação, limpeza e otimização. Excelente para limpar a casa e os ambientes, reorganizar e melhorar os espaços. Também grande motivação para começar ou otimizar seus cuidados com alimentação e atividade física. Cuide do mundo material com amor.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Suas emoções tomam o centro do palco e lhe pedem expressão criativa. Busque mais a voz da criança interna e menos a das limitações. Seu fogo interno arde com paixão, no sentido da aventura, dos romances e das novas descobertas. Busque se organizar para se expressar com mais autenticidade e propriedade. Também busque melhoras na sua imagem.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua conexão com o lar, família e mundo subjetivo será alta. Busque se conectar às emoções, mas de forma organizada e inteligente. Bom para cuidar e organizar sua casa. A conexão com as raízes e o passado será forte, mas também sua capacidade de transmutar questões difíceis ligadas a este setor da vida. Busca por conexão interna.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, lhe pede mais organização e senso crítico no reino mental. Busque enxergar o mundo à sua volta com um senso crítico, mas sem perder sua natural amorosidade. Comunique a partir de suas sensações e instintos, pois sua percepção subjetiva será valiosa. Amor e cuidado prático para aqueles à sua volta.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A Lua lhe conecta hoje às questões de ordem prática, aos bens materiais, finanças e aos prazeres dos sentidos. Seu fogo interno lhe pede mais conforto e prazer, que saiba aproveitar bem os prazeres da vida material. A confiança e o uso de seus talentos também será importante e passa por um refinamento. Vibração de regeneração e autocuidado.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior subjetividade e conexão com emoções e instintos. Tudo isso, no seu caso, pode e deve ser canalizado de maneira pragmática e objetiva. Use da força de suas emoções para organizar, agir, planejar e aprimorar. Seu fogo interno arde neste sentido e lhe será útil no autoaprimoramento.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Suas emoções subjetivas são muito mobilizadas agora pela posição lunar. Há um chamado para purificar e transmutar questões emocionais e psicológicas profundas, talvez mesmo inconscientes até agora. Sua força de conexão com o trabalho espiritual também será forte. Se permita mais tempo a sós, mais meditação e mais rotina neste campo sutil.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua necessidade de se sentir útil trabalhando pelo coletivo será alta. Grupos de auxílio e serviço serão excelentes para isto. Busque doar seus melhores dons, possibilidades e contribuições subjetivas para auxiliar seus semelhantes. Conexão com grupos em alta, mas sem perder o senso crítico. Busque mais senso comunitário.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua necessidade de segurança através do trabalho será alta. Seu senso de dever e serviço lhe chamam e lhe trazem um senso de “lar” no trabalho. Estará projetando sua necessidade de servir e cuidar através de sua imagem profissional. Um pouco mais de seu subjetivo pede expressão no mundo lá fora. Escutar a voz interior para te guiar nas realizações externas.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A Lua hoje lhe traz motivação de expansão, otimismo e fé, mas sem perder o senso crítico e pragmático. Busca da fé com obras e realizações. Fé que leva ao serviço. Maior dedicação e entrega ao lado feminino do divino. Conexão instintiva com a natureza, com os ambientes amplos, com novos conhecimentos e culturas. Segurança na liberdade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Ocorre hoje um aprofundamento emocional, mas que deve ser feito com senso crítico, prudência e espírito de aprimoramento. Vivencie suas emoções e tente entender qual seu melhor e mais útil uso. A conexão sexual e corporal será uma motivação forte. Busque lapidar suas arestas afetivas e emocionais, depurando e se melhorando nesta área.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Suas emoções se voltam hoje para as relações e parcerias. Se permita mais afetividade e cuidado nas relações, mas sem perder o senso crítico. Motivação gregária em alta, mas também deve se atentar para o que precisa ser melhorado e mudado para otimizar o relacionar. Busca por rotina conjunta.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com