Tagua Tagua lança 'Inteiro metade' com show gravado em estúdio

O gaúcho Felipe Puperi, responsável pelo Tagua Tagua, gravou em São Paulo todas as faixas do álbum, lançado no ano passado (foto: Guillermo Calvin/divulgação)

Afastado dos palcos desde o início da pandemia do novo coronavírus, o produtor musical gaúcho Felipe Puperi, nome por trás do projeto Tagua Tagua, reservou um estúdio em São Paulo, no final de 2020, para registrar uma apresentação do álbum Inteiro metade, lançado em outubro do mesmo ano pela Natura Musical. Fazendo as vezes de show de lançamento, a gravação chega ao público neste sábado (30/1), às 18h, quando será transmitida via internet.





''Na verdade, é mais uma session do que uma live'', diz o artista. ''Nela, eu e banda executamos o disco exatamente como ele foi gravado. O objetivo é que isso seja o braço visual do álbum, que é muito rico em detalhes e atmosferas. É o que faltava para completar esse projeto.''





As nove faixas que compõem o disco são apresentadas na sequência, e Felipe Puperi conta com o apoio dos músicos Leo Mattos, Rafael Findans, João Augusto Lopes, Fabio Oliva, Reynaldo Izeppi e Mauro Oliveira. A direção é assinada por Guillermo Calvin e conta com requinte cinematográfico.



'' Essas apresentações on-line nunca vão substituir um show presencial, mas acredito que é possível driblar este momento tão difícil. Criamos essa apresentação visual para fazer com que o ato de assistir ao show seja como uma nova experiência'' Felipe Puperi, autor do projeto Tagua Tagua



PROXIMIDADE





Para recriar a atmosfera do álbum, a diretora de arte Thabata Picasso utilizou projeções das capas de Inteiro metade e dos singles Mesmo lugar, 4AM e Só pra ver, todas assinadas por João Lauro Fonte.





''Exploramos os painéis para compor o cenário e, em grande parte das músicas, usamos as projeções com as artes do disco para ilustrar o sentimento das canções. É tudo minimalista, mas belo, ao mesmo tempo. Também deixamos 'vazar' que tudo foi feito em estúdio. Então, quem assistir verá as câmeras, as luzes e outros elementos da gravação. O projeto todo tem uma cara de making of'', afirma.





A transmissão não será gratuita. Para assistir, é necessário adquirir um ingresso no valor de R$ 25, que também dá acesso ao conteúdo pelos próximos 30 dias.





''A procura tem sido boa. As pessoas passaram a entender que um produto como esse não é barato de fazer; então, cobrar por ele não é um crime. Estamos acostumados a encontrar esses conteúdos em abundância na internet, de graça. Essa é a forma que eu encontrei de criar uma noção de exclusividade. É óbvio que daqui a um tempo essa gravação vai ser liberada, vou usá-la de alguma forma. Mas quem comprar o ingresso vai ter a chance de ver antes'', diz Felipe Puperi.

Inteiro metade é o primeiro álbum do projeto Tagua Tagua, que também conta com os EPs Tombamento inevitável (2017) e Pedaço vivo (2018). Gravado ao longo de 2019, o disco consolida o trabalho solo de Felipe Puperi, que também integra a banda Wannabe Jalva.





''Comecei a produzir em maio de 2019, e passei o resto do ano trabalhando nas músicas. No final do ano, fui aprovado no edital da Natura Musical e me deram 2020 para lançar. A princípio, ele estava previsto para abril, mas veio a pandemia e o lançamento foi sofrendo uma série de adiamentos. Por fim, conseguimos lançar em outubro'', conta.





No disco, Puperi explora timbres eletrônicos e orgânicos e canta sobre sentimentos como euforia, alegria, gratidão, saudade, tristeza e luto, entre outros. O trabalho foi lançado em vinil, também chegou na Europa e renderia uma série de shows para o músico – por aqui e por lá. A pandemia atrapalhou a parte dos shows, mas o disco foi bastante celebrado aonde chegou.





''Lançar um trabalho num ano como 2020 foi uma coisa positiva. Estamos vivendo uma situação completamente adversa e, pelo que pude perceber, a minha música contribuiu positivamente para a vida das pessoas que o ouviram. Então isso já é um ganho.''

TAGUA TAGUA APRESENTA: INTEIRO METADE

• Neste sábado (30/1), a partir das 18h, pelo site taguatagua.com.br. Ingressos: R$ 25.

''Não se trata de uma transposição do show para o estúdio. Muito pelo contrário. É uma criação nova, minimalista e íntima, na qual a câmera passeia pelos músicos e causa uma sensação de proximidade'', explica Puperi.