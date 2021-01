Horóscopo do dia (29/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Expansão

A conjunção de Sol e Júpiter em Aquário nos traz consciência das expansões e muitas possibilidades inovadoras na vida. O senso de aventura e expansão se faz forte e o colorido aquariano traz irreverência e quebra de padrões. A conjunção de Marte e Lilith em Touro nos relembra que precisamos agir com mais independência e pautados em nossos valores reais.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

As relações com grupos, amigos e ações coletivas trazem muita força expansiva e novas possibilidades. Busque estar informado, conectado e atento aos movimentos coletivos e às comunidades que pertence. Tudo isso, porém, deve levar em conta a força de seus valores pessoais em conta. Dê sua contribuição pessoal ao coletivo. Marte lhe pede que sua ação seja prática e a partir de seu ponto de vista.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

As possibilidades de expansão na carreira e vida pública se fazem altas. O dia de hoje lhe possibilita enxergar novos horizontes na profissão e nas possibilidades no mundo. Tudo isso, porém, lhe pede autonomia e ação pessoal. Não ignore as oportunidades. A vida te pede mais iniciativa, coragem e independência para conquistar seus objetivos.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua necessidade de liberdade, fé e expansão se fazem incrivelmente fortes hoje. Busque enxergar os padrões mais amplos da vida, o significado maior das coisas. O olhar otimista será importante. Se permita também buscar amplidão espacial e sonhar mais com objetivos futuros. A ação emocional e sutil será importante. Busque ativamente meditar, orar e entender complexos emocionais aprisionantes.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A consciência de suas emoções profundas se faz forte, lhe pedindo mais liberdade e expansão nesta área. Também é a área sexual e afetiva, que lhe pede mais atenção e integração. Sua capacidade de enxergar o lado positivo das mudanças se faz alto. Por mais que esteja vivenciando facetas tão profundas, não se esqueça de agir também em prol do coletivo e do bem estar de todos.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A consciência de suas relações e parceiras se faz alta neste período. Buscará mais a vida social ou a companhia do outro. Possibilidade de conhecer novas pessoas ou de expandir a vivência com quem já está ao seu lado. Não se esqueça de agir conforme seu senso de autoridade e respeitando seus limites. Parecerias que podem trazer auxílio profissional também são possíveis nesta configuração.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A consciência das possibilidades de expansão no trabalho e na vida material é alta agora. Busque colocar otimismo e fé em tudo aquilo que faz, seja no trabalho, nas tarefas rotineiras ou nos cuidados com a saúde. Tente o inovador, sua vibração está mais ousada. Lembre-se também de agir conforme seus princípios éticos e aquilo em que acredita.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua necessidade de estar no comando, no centro das atenções e se sentindo dono de si mesmo será muito alta. Busque ser mais ousado e otimista com suas criações e na maneira como se expressa. Romances, criatividade e espontaneidade serão importantes. Se permita agir também mais conforme aquilo que sente profundamente, saindo do superficial.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A consciência de suas emoções pessoais se faz alta agora. A necessidade de se ter um olhar mais otimista para com a família, o lar e tudo o que é familiar será intensa. Busque vivenciar tal esfera, mas buscando seu senso de liberdade e individualidade. Libertação de padrões emocionais. Uma ação equilibrada e pragmática será muito útil neste processo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Suas ideias estarão muito mias livres, rápidas e inovadoras. Sua necessidade de se comunicar será alta e otimista. Busque compartilhar seus ideias hoje, inspirando e trazendo clareza através dos dons comunicativos. Lembre-se, todavia, de não ignorar as ações práticas necessárias para a concretização de suas ideias.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua consciência financeira e material se faz clara hoje, Terá maiores condições de buscar alternativas para expandir os ganhos. Também terá mais consciência das possibilidades materiais e daquilo que precisa para se ter mais conforto, estabilidade e prazer. Lembre-se de agir com mais coragem e confiança em seus talentos.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A conjunção de Sol e Júpiter no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz mais aventureiro, impulsivo, otimista e ousado. Sua fé será importante neste período, assim como enxergar a vida com mais bom ânimo e fé. Lembre-se de agir conforme suas emoções mais pessoais para poder concretizar suas visões e muitas possibilidades de agora.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A consciência das emoções subjacentes e da espiritualidade será alta neste período. Seu amor universal ganha asas e sua vontade de acolher e amar indistintamente também. Busque enxergar as questões emocionais com mais liberdade, desapego e otimismo. Forte fé pela entrega e fluidez. Lembre-se de agir no presente e através da razão para aproveitar o melhor do momento.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com