Horóscopo do dia (28/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Fiel a si e transformando relações

Ocorre hoje uma Lua Cheia em Leão. Nossos potenciais criativos estão em seu ápice de plenitude. A segurança emocional vem do ser autêntico, se colocar sem máscaras e com todo seu potencial. A conjunção de Plutão com Vênus em Capricórnio mostra que questões profundas questionam nossas relações e parcerias, em especial as romântricas. Mudanças precisam ser encaradas com maturidade e realismo.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A Lua Cheia em Leão lhe mostra seus plenos potenciais criativos e de comandar sua vida conforme seu próprio ritmo. Estará muito mais audacioso, com senso de liderança e confiante nas suas emoções. Vênus com Plutão mostram que certas estruturas em sua vida, em especial na profissão, precisam ser transformadas. Busque uma atuação no mundo mais ligada a seus valores verdadeiros.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A Lua Cheia em Leão lhe traz potencial pleno na vida íntima e familiar. Estará ainda mais orgulhoso e intenso em relação a este terreno. Busque vivenciar ao máximo seu lar e vida doméstica. Trazer sua criatividade para seu lar. Certas crenças que antes eram muito valorizadas agora pedem desconstrução. Busque se pautar em seus valores profundos.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A Lua Cheia em Leão lhe traz potencial pleno de comunicação e entendimento racional. Sua fala será mais subjetiva, porém muito apropriada de si mesmo. Sua necessidade de diversão e criatividade em seu entorno se faz alta. Traga alegria e autenticidade para o seu entorno. Vênus com Plutão lhe pedem mais entrega e profundidade nas vivências afetivas e /ou sexuais.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua Cheia em Leão lhe traz potencial pleno na vida material, financeira e nos prazeres materiais. Estará mais maternal, mas também territorialista. Bom gosto material, luxo e prazeres criativos. Busque vivenciar a vida material sob o colorido de sua criatividade. Vênus com Plutão pedem transformações nas parcerias, se relacionar sem máscaras e mais conforme seus valores pessoais.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A Lua Cheia no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz pleno de si mesmo, das suas qualidades emocionais e subjetivas. Seu brilho e propriedade emocional transparecem hoje. Busque compartilhar seu brilho e sua receptividade com aqueles à sua volta. Estará ainda mais carismático. Vênus com Plutão pedem reavaliação de rotinas e métodos, que consiga sair do lugar comum e buscar a plenitude criativa, canalizando-a em algo prático.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A Lua Cheia em Leão lhe traz potencial pleno de entendimento das emoções subconscientes, de padrões emocionais que precisam ser trabalhados e também de sua conexão com o lado espiritual da vida. Mesmo que não seja sua zona de conforto, encare o emocional e o subjetivo como fontes de poder. Vênus com Plutão lhe pedem aprofundamento na capacidade de ser criativo, viver romances e expressar seus valores pessoais.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A Lua Cheia em Leão lhe traz potencial pleno de troca afetiva com grupos e amizades. Seu amor e acolhimento para com grupos será grande. Seu carisma perante o público também. Busque usar de seu potencial afetivo pleno para trocar com os semelhantes e ser a “alma da festa”. Também força para cuidar de projetos coletivos. Vênus com Plutão pedem transformação nos valores pessoais e familiares.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A Lua Cheia em Leão lhe traz potencial pleno de carreira e exposição pública. Seus dons subjetivos e de acolhimento ganham grande projeção aqui. Isso lhe traz mais carisma e visibilidade. Também o compartilhar mais do seu pessoal e de quem você é. Vênus com Plutão pedem revisão da forma como se comunica e pensa. Também como melhor comunicar seus valores e talentos.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A Lua Cheia em Leão lhe traz potencial pleno de liberdade, fé e expansão. Haverá grande segurança emocional em quem você é e isto lhe fará ainda mais aventureiro, ousado, otimista e fortalecido na sua fé. Segurança em viver a grande aventura que é a vida. Vênus com Plutão trazem necessidade de transformação de valores pessoais e da relação com o mundo material.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A Lua Cheia em Leão lhe traz potencial pleno de troca afetiva e/ou sexual. Estará mais disposto a se doar e ser receptivo. Haverá também maior intensidade emocional e consciência deste fato, portanto use esta força de maneira inteligente. Vênus com Plutão no seu signo (solar ou ascendente) lhe pedem mais profundidade na vivência amorosa e compartilhada, assim como na relação com uma vida mais prazerosa.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A Lua Cheia em Leão lhe traz potencial pleno de relacionamento e parceria. Estará consciente de si mesmo e também da necessidade de se partilhar emoções e sentimentos com o outro. Relações criativas, aventureiras e intensas emocionalmente. Vênus com Plutão pedem uma transformação profunda nas bases daquilo que acredita ser o amor; busque amar de forma profunda e incondicional.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A Lua Cheia em Leão lhe traz potencial pleno de realização criativa no mundo material. Busque dar seu toque pessoal em tudo aquilo que faz, repense rotinas e tarefas com maior alegria e irreverência. A força de trabalho se faz alta. Vênus com Plutão trazem necessidade de transformação e aprofundamento nas amizades e nas relações com grupos e o público.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com