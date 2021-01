Horóscopo do dia (27/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lidando com o outro

A Lua Crescente em Câncer faz oposição a Vênus e Plutão em Capricórnio. Aquilo que nos dá segurança pode se opor àquilo que o outro espera de nós. É preciso equilibrar nossas vontades pessoais com as demandas profundas das relações. Mudanças nas relações também podem nos tirar de nossa zona de conforto. Saiba lidar com o outro com afetividade, mas sem perder o senso de limites.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Suas emoções lhe pedem subjetividade, familiaridade e conexão interna. Mudanças e demandas na carreira e no mundo externo podem se opor a isto. Busque reconstruir sua vida exterior, na medida do possível, através do contato com sua subjetividade. As relações de trabalho pedem um pouco mais de subjetividade e afeto também.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Seus valores, crenças e fé tem sido transformadas profundamente. Mas deve se lembrar de estar enraizado no tempo presente, com flexibilidade e leveza. Mesmo que tenha metas futuras muito claras e estabelecidas, lembre-se de escutar sua intuição e não se fechar para as muitas possibilidades.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Seus valores pessoais e compartilhados passam por transformações profundas neste período. Estará buscando mais a partilha de bens, emocional, sexual e espiritual, mas lembre-se de estar bem enraizado nos seus próprios valores. Seu amor e acolhimento serão importantes para trazer mais profundidade na troca com os outros.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe aprofunda em sua sensibilidade e subjetividade. Estará enraizado em si mesmo e naquilo que sente. Todavia, questões e transformações nas relações pedem atenção. Sua afetividade será importante para ajudar o outro a quebrar um pouco a rigidez. Contribua para a relação com seu amor e acolhimento.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Transformações profundas se passam pelo seu trabalho, rotina e saúde. Tudo que for muito rígido aqui pede mudança. Você é relembrado a ter mais segurança emocional e espiritual para encarar qualquer processo material. Não se limite a uma visão materialista, mas busque entender o subjetivo e o espiritual que lhe trazem forças renovadas para encarar o mundo material.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua necessidade de estar no comando de sua vida, de ser criativo, romântico e autocentrado se faz alta. Tudo isso é estimulado, todavia, deve se lembrar de compartilhar mais seus dons e talentos com o coletivo. Acolher mais os amigos e ter mais coesão nos grupos aos quais se vincula. Também mostrar seus melhoras aspectos ao público. Mostre seu carisma e brilho.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus com Plutão tem lhe pedido muito trabalho e esforço internos, de depuração emocional e nas relações familiares e pessoais. Hoje, todavia, haverá maior segurança em seu senso de autoridade e independência. Se enxergue como individualidade, independente. Busque segurança na carreira e realização no mundo a partir desta transformação de valores pessoais.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Muitas ideias e relações tem sido transformadas em sua vida. Valores mais profundos pedem mudança na comunicação. Sua segurança emocional, porém, virá da sua fé, da crença de um futuro melhor, da conexão com o feminino universal. Tudo isso será um complemento que lhe auxiliará a falar para seus semelhantes com mais amor e incentivando transformações benéficas.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Vênus e Plutão lhe trazem a possibilidade de profundas transformações na área financeira e material. Todavia, isto se processa somente pelo aprofundamento que a Lua pede hoje. Entender motivações emocionais profundas que podem estar atrapalhando o bom fluxo da abundância material. Segurança nas transformações internas que refletem na vida material.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este período lhe traz profundas transformações nos valores pessoais e no conceito de amor e romance. Está quebrando couraças de rigidez para se abrir mais à receptividade e parceria. A Lua transita justamente pelo setor das relações, lhe pedindo mais entrega honesta e afetiva para com o outro.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Profundas transformações em seu subconsciente se processam neste período. Aqui, em específico, nas questões ligadas às finanças e ao amor. Crenças subjetivas são trabalhadas. Também sua parceria com o plano invisível da vida. A Lua vem complementar, lhe traznedo segurança no esforço material e de trabalho. Trabalhar o material para receber o auxílio espiritual.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

As relações de amizades e com grupos passam por profundas transformações. Você é estimulado a se relacionar sem máscaras e com mais profundidade, A Lua vem lhe trazer mais segurança em si mesmo, na sua criatividade e no comando de sua vida. Segurança emocional em si para confrontar com posicionamentos dos outros.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com