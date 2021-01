Horóscopo do dia (24/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Consciência da realidade

A conjunção do Sol com Saturno no signo de Aquário nos traz consciência das estruturas, limites e do trabalho que deve ser feito em prol das mudanças. A vibração é de mudança, mas com cautela e realismo. Aprender a ter autodomínio a partir do entendimento racional. Consciência do próprio senso de autoridade e maturação em alta.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe permite enxergar com mais clareza as dificuldades e o que precisa ser lapidado nas relações humanas. Amizades, grupos e o virtual pedem clareza, limite e realismo. Seu engajamento com o público pede esforço para que se possa inovar. Sua autoridade em promover projetos amplos se faz intensa. Busque fazer o que é correto para si e para o coletivo também.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A consciência de suas responsabilidades se faz alta. Busque mostrar uma imagem de profissionalismo e trabalho sério, mesmo que muito inovador. Estará muito consciente também do uso que deve ter de sua autoridade e liderança. Busque essa autoridade para servir ao bem coletivo. Brilho e avanço na esfera profissional, mas dentro de um senso de limites e realidade.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe pede consciência da sua firmeza ética. Busque fazer tudo dentro daquilo que for justo e correto. Também a consciência de sua fé, mas com um tom de realização e racionalidade. Para se expandir também é preciso enxergar as próprias limitações. Compromisso em expandir de maneira organizada, clara e planejada.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz a consciência das dificuldades da partilha emocional e/ou sexual. Há um compromisso de maturação de tal esfera, lapidando os medos e questões emocionais com clareza, imparcialidade e objetividade. Assuma o compromisso de analisar suas motivações profundas. Clareza daquilo que foi podado e precisa ser reintegrado conscientemente.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz consciência dos desafios dos relacionamentos. Será preciso ter um olhar maduro para as parcerias, sabendo colocar limites justos. Pode também haver a necessidade de se assumir mais compromisso no amor, parcerias profissionais e tudo aquilo que se propõe a fazer com outra pessoa. Compromisso humano e para com o equilíbrio de todos.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe auxilia na consciência do que precisa ser lapidado e otimizado no funcionamento da vida material. Busque ter clareza de como proceder, realizar, organizar, purificar ou cuidar. Dificuldades enxergadas como desafios. Busque energia de disciplina e organização. Cuide daquilo que precisa ser otimizado e curado, já que a energia é propícia.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A consciência de si mesmo lhe será forte hoje. Lembre-se do compromisso em amadurecer e refinar a expressão de si mesmo, sua criatividade e liderança. Terá forte motivação a estabelecer seus limites e espaço. Criatividade que pede respaldo prático. Se trabalhar para ganhar confiança no seu poder criativo e inovador.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz consciência de suas dificuldades e limitações afetivas, emocionais e familiares. Um senso de dependência precisa ser maturado em força e autonomia emocional. Assuma o compromisso de lapidar arestas e colocar limites no lado infantil. Compromisso com a realização de seus desejos e sonhos, busca pelo próprio lar e/ou família também.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Hoje você terá maior consciência do uso de sua mente e comunicação. Sabedoria do saber a hora de se calar e da hora de falar aquilo que deve. Aprender a disciplinar a própria mente, sabendo a hora de redirecionar os pensamentos. Sabedoria também para fazer escolhas sabendo das conseqüências. Busque foco, disciplina e consciência mental.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz consciência do mundo material e da disciplina necessária para investir, poupar e lucrar. Terá clareza daquilo que precisa ser otimizado para o bom funcionamento da vida material. Seu regente, Saturno, recebe a luz solar, lhe clareando suas naturais qualidades de empreendedorismo, disciplina, ambição e autoridade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A conjunção do Sol com Saturno no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz um maior senso de realismo para seus ideais. Terá consciência do que precisa ser disciplinado e materializado. Sua autoridade se faz maior, assim como seu senso de realidade. Aprenda a amadurecer seus ideiais e trabalhar em prol de um mundo melhor a partir de si mesmo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz consciência de questões que foram jogadas para o subconsciente, mas que precisam ser trabalhadas. Medos, inseguranças e restrições são clareadas e sanadas a partir de uma análise honesta, racional e objetiva. Busque compromisso também com seu senso de comunhão com o divino, sua espiritualidade. Autoridade emocional e espiritual.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com