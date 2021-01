Horóscopo do dia (23/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Raciocinando o emocional

A Lua Crescente em Gêmeos nos pede comunicação afetiva, expressar e entender melhor o que se passa pelo subjetivo. Segurança em expandir relações e conhecimentos. A quadratura de Marte e Júpiter continua nos mobilizando a ser mais impetuosos, mas é preciso cuidado com ações precipitadas. A razão da Lua geminiana auxiliará neste sentido.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Busque hoje estimular sua mente, buscando leituras, conhecimentos e troca de ideias com as pessoas à sua volta. Sua sensibilidade e memória estarão mais aguçados. Seu regente, Marte, recebe uma quadratura de Júpiter, o que lhe traz mais inquietação e vontade de expandir. Busque interação com o mundo ao seu entorno.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje te pede mais atenção ao mundo material. Sua sensorialidade estará ainda mais aguçada pela Lua. Aproveite o que suas posses podem lhe oferecer de melhor em termos de relaxamento e prazer. Comunicação corporal e física em alta. Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior ímpeto na busca de tudo isso.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A Lua crescendo no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede que se mexa mais hoje. Aprenda a utilizar seus dons comunicativos com alegria e sensibilidade. Sua conexão com seu subconsciente está alta, lhe permitindo expressar suas emoções com mais clareza. Suas motivações subjetivas lhe impelem mais a agir e interagir afetivamente.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua regente, a Lua, lhe traz uma expansiva conexão com seu lado espiritual e místico. Tire um tempo para fazer conexão com o sublime, o invisível e o universal. Será normal hoje que esteja mais aéreo, sonhador e imaginativo. Se permita essa viagem “ao mundo da Lua” como uma forma de reconexão com aspectos importantes de si mesmo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje traz uma necessidade de viver as emoções de grupo e amizade de maneira expansiva e acolhedora. Suas emoções e instintos lhe traduzirão em forma de pensamentos aquilo que é o melhor em termos sociais e grupais. Sua receptividade para novas ideias e conceitos também será alta hoje.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua sabedoria e instinto comunicativo lhe serão muito úteis em seu trabalho e na sua carreira. Seu tino comercial, de relações públicas e marketing está aguçado. Use essa conexão interna para exibir com sabedoria seus talentos e proposições de trabalho. Também pede ações que lhe permitam expansão na área profissional a partir de seu carisma e dedicação.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua necessidade de relaxar através de uma aventura a céu aberto ou algo que lhe traga paz de espírito será grande. Se permita atividades que lhe tirem da rotina aprisionante. Sua conexão e comunhão com o divino estão em alta, em especial com o lado materno da divindade. Busque a curiosidade de explorar o mundo e suas muitas possibilidades.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua energia para comunicar e lidar com as profundezas emocionais está grande. Veja esta faceta com mais racionalidade e leveza. Sabedoria feminina, intuição e conexão com o oculto em alta. Também na vivência sexual se permita expansão alegre, curiosa e comunicativa. As mudanças aqui podem e devem ser vistas com flexibilidade e razão.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Se permita mais abertura emocional para lidar com o outro. Escute, seja receptivo, acolha. Também importante verbalizar e demonstrar o que sente. Use do dom das palavras para auxiliar e acolher os outros, já que sua intuição lhe auxiliará a dizer coisa certa. Busca crescente por segurança nas relações, em especial pela faceta comunicativa.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Suas emoções lhe pedem que seja útil e de serviço e isso ocorre com força na fase Crescente. Busque ser útil e auxiliar a quem puder. Se permita também flexibilidade e cuidado para com seu corpo. Meditações e técnicas de relaxamento lhe auxiliarão muito. Sua conexão afetiva com o mundo material lhe impulsionará na direção de boas realizações.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Suas emoções lhe pedem hoje enraizamento em si mesmo. Utilize da força emocional de ser quem você é e da conexão com a sua essência antes de tomar qualquer decisão. Expresse sua amorosidade com flexibilidade, alegria e iniciativa. Expressão criativa a partir da conexão interna. Integração da leveza emocional.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe pede conexão intensa e racional com as próprias emoções. Seu mundo interno será criativo, assim como as vivências familiares e pessoais. Busca por expressão comunicativa de suas questões subjetivas. Use esta energia para cuidar do lar, dos entes queridos e do próprio espaço. Alegria emocional em alta.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com