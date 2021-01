Horóscopo do dia (22/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Questionando ações

A quadratura de Marte em Touro com Júpiter em Aquário nos questiona se nossas motivações e ações estão alinhadas ao nosso princípio, eixo ético e fé. Uma ação muito pessoal é questionada pelas necessidades das coletividades, em especial em termos de recursos e finanças. Também somos questionados a olhar para os lados e perceber que existem múltiplas formas de proceder e agir, não precisamos ser obstinados num único foco sempre.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua ação pragmática e pessoal tem sido muito estimulada neste período, todavia é preciso que sua ação abarque também as necessidades coletivas. Perceber como oferecer o que tem de valor para as massas. Pode haver conflitos entre seus valores pessoais e aqueles de amigos ou grupos. Busque ter a mente aberta, mas sem abrir mão de seus valores e individualidade.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Seu senso de individualidade está alto com a passagem de Marte pelo seu signo (solar ou ascendente), mas pode haver desafios ligados ao profissional que conflitem com seus posicionamentos pessoais. Tente buscar a justa medida entre sua vida pessoal, opiniões e obrigações profissionais. Perceba se pode ampliar sua visão pelas muitas possibilidades.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O estímulo pela busca emocional e/ou espiritual está em alta neste período. O dia de hoje lhe traz a possibilidade de enxergar tais instâncias sob um ponto de vista mais amplo, alternativo e otimista. Busque estar aberto aos sinais que a vida lhe traz e como isto pode lhe auxiliar a transformar padrões emocionais.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua ação tem se pautado em ideais e posicionamentos fixos neste período, Todavia, será preciso escutar mais sua própria sensibilidade para ver se sua ação não tem beirado a obstinação ou enrijecimento. Busque ouvir primeiro sua voz interna antes de se identificar com causas coletivas ou dos outros. Aja em prol quando sentir profundamente isso.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua ação profissional tem sido pioneira e intensa, assim como o uso de sua autoridade e autonomia. Todavia, a opinião alheia e as relações humanas devem ser levadas em conta para que não se exerça tal autoridade de maneira despótica. Outras pessoas podem contribuir muito agora com sua força e avanço profissional. Você saberá a justa medida e o que aceitar.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua ação tem se pautado em seus princípios, crenças e senso de fé. Todavia, será preciso enxergar as múltiplas possibilidades que a vida prática traz. Nem tudo é como idealizamos, mas pode ser muito bom mesmo com imperfeições. Busca por equilibrar crenças e aquilo que se faz na rotina.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua busca por intensidade emocional tem sido grande, todavia a vida te pede que traga mais otimismo e generosidade para a equação. Lembre-se de ser autêntico perante os outros e também frente às próprias emoções. Busque trazer brilho e luz mesmo para as situações mais sombrias e difíceis.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua ação em prol de relações, parcerias e pessoas está alta neste período. Todavia, será desafiado a expressar aquilo que sente perante o outro. Mas tudo isso sob o colorido otimista, audacioso e racional de Júpiter em Aquário. Libertação emocional que envolve também decisões ligadas a relações.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua ação em prol de seu trabalho, no serviço e na saúde tem sido intensos neste período. Todavia, será preciso abrir a mente para novas áreas de estudo e possibilidades. Não se prensa a uma imagem profissional fixa, mas busque ampliar seus conhecimentos. Também o desafio de comunicar aquilo que se pensa no ambiente de trabalho, mas sem ser agressivo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua ação em prol de sua individualidade, criatividade e senso de poder pessoal tem sido intensa neste período. Todavia, também é importante que se lembre da praticidade e do andamento da vida material e financeira. Evite gastar recursos por impulso ou de maneira leviana. Encontre a justa medida entre lazer e obrigação.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua ação de individuação dentro do meio familiar e de suas próprias emoções se intensificou neste período. Todavia, Júpiter no seu signo (solar ou ascendente) te relembra que é preciso ser mais frio, corajoso e dono de si mesmo, não se identificando tanto com estados emocionais. Busque ser menos reativo ao se lidar com família, lar e pessoas próximas.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Suas ações no mundo tem se intensificado, assim como a busca por intelectualidade e novos conhecimentos. Todavia, Júpiter, seu regente tradicional, lhe relembra que deve se pautar em sua intuição, espiritualidade e entrega ao fluxo da vida. Não seja rígido com ideias, mas busque ter a mente aberta para as verdades maiores que transcendem o intelecto.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com