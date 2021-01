Horóscopo do dia (21/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Nutrição espiritual

A conjunção de Netuno e Ceres em Peixes nos relembra que precisamos nos voltar para o lado espiritual, mas com ações mais pragmáticas e reais. Lapidar nossas fantasias e sonhos em algo palpável e factível. Nutrir nossas necessidades mais sutis, nos alimentar desse lado mais subjetivo e sutil, mas que é tão importante quanto outros aspectos da vida.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe pede mais cuidado e atenção para com sua espiritualidade e emoções. Busque, se possível, momentos de retiro e meditação. A vivência espiritual pede também práticas, rituais ou qualquer método que traga esta faceta mais para o palpável. Trabalho caridoso, desapegado e universal. Se nutra de sua espiritualidade.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua sensibilidade para com os grupos, amizades e coletividades se faz alta neste período. Hoje em especial é um dia que lhe pede trabalho amoroso pelo coletivo. Auxiliar quem precisa. Demonstrações mais afetivas entre amigos. Busque se nutrir deste amor pelo coletivo, pela inovação, por aquilo que lhe sintonize com o amor a todos.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua sensibilidade se volta para o cumprimento de suas obrigações, seu trabalho e carreira. Busque trazer uma sensibilidade para este setor, mas sem perder a praticidade. Seu magnetismo profissional está em alta e isto lhe traz evidência. Lembre-se de executar seu trabalho com amor, pois isto será alimento para seu espírito.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua espiritualidade e fé estão em alta hoje. Mas será preciso trazer isto para o prático de alguma forma, seja como oração, meditação, ritualística ou aquilo que ajude sua conexão divina a “ganhar corpo”. Também sua liberdade e contato com a vida natural pedem expressão. O momento lhe traz nutrição amorosa pela fé, princípios e senso de aventura.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua necessidade de nutrição afetiva e espiritual pela sexualidade e/ou aprofundamento emocional será grande. Há uma busca pelo acolhimento afetivo, emocional e espiritual muito forte, mas que carece de levar o físico em conta. Nutrição pelas trocas afetivas profundas e pela exploração das próprias profundezas emocionais.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

As relações podem lhe demandar atenção, em especial no nível emocional. Buscar nutrição a partir da sensibilidade voltada para o outro lhe será benéfico. Se permita receber o amor que o outro lhe oferece também. Amor e nutrição pela harmonia e equilíbrio nas relações humanas. Entrega e receptividade no casamento e parcerias.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz profunda entrega ao trabalho, rotinas, serviços domésticos e funcionamento do mundo material. Tudo isso lhe será nutritivo e bom, contanto seja feito com amor, devoção e entrega. Faça sua parte no serviço amoroso nos cuidados materiais. Também práticas energéticas e criativas podem ser excelentes para a manutenção da saúde.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Há uma entrega profunda ao comando de sua essência, seu eu profundo. Busque exprimir esse lado através de criatividade prática e sendo mais amoroso consigo mesmo. Estará se nutrindo ao escutar sua sensibilidade de ser quem você é. Também pelas aventuras, romances e ao deixar a criança interna se expressar. Viver de peito aberto.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz nutrição a partir de suas raízes, do passado, do lar e vida familiar. Dar prioridade a momentos pessoais será importante. Nutrição pelo carinho familiar, pelo senso de maternidade, pela fluidez de seus sentimentos e pelos cuidados com aqueles mais próximos. Amor com cuidados práticos.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua mente se encontra num estado de fluidez, inspiração e espiritualidade, mas tudo isso carece de respaldo prático. Canalize sua inspiração em escrita, fala e comunicação. Se nutrirá através da produção escrita ou verbal e também pelas boas conversas que tenham sensibilidade e profundidade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe pede entrega e fluidez na vivência do lado prazeroso da vida material. Se nutrirá através de aromas, sabores, toques, carícias e tudo aquilo que lhe traga essa sensibilidade aplicada ao mundo físico. Também a vivência de valores mais espiritualizantes pode ser muito benéfica para hoje.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A conjunção de Ceres com seu regente, Netuno, no seu signo (solar ou ascendente) mostra que estará nutrindo a si mesmo a partir de tudo aquilo que lhe é peculiar: sensibilidade, transcendência, espiritualidade, amor desapegado e vibração universal. Tudo isso lhe será benéfico e deve encontrar respaldo prático em sua vida neste momento.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com