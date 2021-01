Horóscopo do dia (20/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Mudanças pragmáticas

Marte faz conjunção a Urano em Touro, trazendo grande força e impulso em prol de mudanças, em especial aquelas pragmáticas. Inovar valores, ter mais audácia na lida com o mundo material. Questões coletivas, sociais e econômicas são mobilizadas. A Lua entra na fase crescente também em Touro, nos trazendo força para lidar com bens, finanças e valor próprio.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua força de vontade para mobilizar ganhos e lucros será muito alta nesta fase. Todavia a vida lhe desafia a fazer isto de maneira inovadora. Sair do lugar comum, ter ações mais audaciosas e irreverentes em prol dos ganhos. Também uma revolução no uso de seus talentos. Ouse também cuidar mais de si, se amar e se dar mais prazer na vida.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O signo de Touro tem sido muito mobilizado e hoje não é diferente: você é chamado a sair da zona de conforto mais uma vez. Mesmo que ame a estabilidade, de uma forma ou de outra precisa se reinventar, ter mais ação, ousadia e sabedoria para quebrar padrões. Continue firme no processo de reinvenção de si mesmo para colher bons frutos.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Questões subconscientes e emocionais não devem ser ignoradas, pois pedem expressão e atenção. O dia de hoje pode lhe trazer importantes insights. Observe a si mesmo e tenha honestidade quanto ao que sente. Ações mais voltadas ao espiritual serão de grande valia neste momento. Ouse viver mais seu emocional e espiritual.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua conexão com os movimentos coletivos se faz alta neste período. Busque uma ação mais irreverente, ousada e firme em prol do bem coletivo e das pessoas à sua volta. Quebra de padrões mentais e também daqueles ligados às amizades, grupos e tudo o que remete ao coletivo. Busque ações inovadoras e diferentes em sua vida pessoal também.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este é um excelente momento para ter ações mais ousadas na carreira, no empreendedorismo ou no uso de sua imagem pública. Mostre seu valor ao mundo. Este é um momento que lhe pede autoconfiança e despojamento na expressão de seus talentos para o público. Também estará mais proativo no uso da autoridade e liderança, mas sem perder o senso prático.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz uma energia de ação mais ousada. Sua necessidade de liberdade pode vir mesmo num supetão, mas lembre-se de ter um senso de realismo. Busque amplidão física, mental e espiritual. Sua energia pede canalização em algum esporte ou atividade intensa. Também um momento forte de quebra de paradigmas e crenças limitantes.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua energia se volta muito para a descoberta daquilo que é oculto ou subjacente. Aproveite para explorar suas profundezas emocionais. Também energia sexual intensa e irreverente que pede expressão inovadora e alternativa. Necessidade de troca, porém com independência. Bom também para pesquisas e descobertas inovadoras.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua energia de ação em parceria está em alta, mas para que funcione é preciso que haja respeito às individualidades na parceria ou no amor. A ação em conjunto pode ser muito inovadora e trazer progresso. Também pode haver necessidade de maior independência, tirar um tempo das relações para se entender melhor. Ouse mudar padrões de relacionamento.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A vida material e sua ordem pedem mudanças. Não é um momento para querer controlar, mas para se ter jogo de cintura de ordem material. Mudanças criativas estão se processando em seu trabalho e rotinas. Encare As mudanças como oportunidades. Bem provável que algumas delas partam de você mesmo. Ouse mudar também os cuidados com o seu corpo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este é um período que lhe traz muita coragem e audácia e isto deve ser abarcado em sua vida. Sua autoexpressão pede mais irreverência e afinidade com seus valores próprios. Ouse se colocar como você é e com os pés no chão. Firmeza de personalidade. Também podem ocorrer romances súbitos e rápidos. Viva a vida com mais aventura e independência.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz a necessidade de diferenciar sua individualidade dos padrões familiares. Busca pelo próprio espaço. Um pouco mais de tempo para si mesmo será benéfico para entender melhor algumas motivações e impulsos emocionais que lhe passam. Busque suas raízes em si mesmo e aprenda a viver o emocional com liberdade.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Hoje sua mente está bem ativa e sendo desafiada. Há estímulos para que se quebrem padrões mentais enrijecidos e estagnados. Aprenda a enxergar o seu entorno e a vida com mais leveza, flexibilidade e inovação. Sua comunicação também estará mais ousada e será preciso fazer bom uso desta qualidade.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com