Horóscopo do dia (18/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Sentimentos aguerridos

A Lua entra no signo de Áries e nos traz maior enraizamento em nós próprios, em nossa iniciativa e carisma. Sentimentos mais aguerridos nos levam à ação. Todavia, a conjunção a Quíron nos questiona a qualidade do uso desta iniciativa, que deve ser curativa e ampla. Cura da sensação de pertencimento a si mesmo.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A Lua no seu signo (solar ou ascendente) aflora muitas emoções, desejos e questões inconscientes. Seu potencial afetivo está pleno, mas sem deixar de ser fiel a si mesmo. Canalize sua assertividade emocional e independência, mas sem agressividade ou rispidez. Cura da conexão emocional consigo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A Lua hoje ativa suas questões inconscientes. Aqui há uma busca pela exploração emocional e das feridas subjacentes. Lembre-se de seu natural pragmatismo e aterramento para lidar com tais emoções. A conexão com o lado espiritual da vida está forte, aproveite disto para buscar cura holística.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

As relações sociais estão intensas e lhe trarão emoções fortes. Sua necessidade de troca afetiva é grande, mas também dentro de um senso de respeito às individualidades. Sua luz e discernimento poderão ser verdadeiros bálsamos para muitas pessoas agora. Cura da segurança em pertencer a grupos e se ter amizades.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua regente, a Lua, se encontra em Áries. Sua impulsividade estará maior, portanto cuidado com suas ações e palavras. Seus potenciais para realizar no mundo e abrir portas profissionais estão crescendo e intensos. Canalize essa força com maturidade para vencer no plano material. Possibilidades de avanço profissional.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua necessidade emocional de se sentir livre estará alta. Busque natureza, lugares abertos, novas experiências. Cuidado com os excessos emocionais, pois esta intensidade pode ser mal canalizada de uma maneira cavalar. Sua conexão com a fé e o divino serão um bálsamo agora. Cura da conexão com as próprias crenças, fé e princípios.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

As emoções profundas estão intensas e mais difíceis de serem reprimidas (portanto não o faça). Use de seu discernimento e bom senso para expressar melhor tais emoções. Sua energia sexual também pede expressão. Permita esta clareza emocional de tudo aquilo que precisa ser expresso ou mudado. Cure sua conexão com suas emoções profundas.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje traz potencial expansivo de relacionamento. Mas não espere algo idealizado; as relações lhe pedem que seja algo real, sem máscaras. Seja você mesmo e se permita a troca afetiva real com o outro. Isso lhe trará segurança emocional e senso de pertencimento. Busca ativa por troca afetiva e relações humanas.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Seus potenciais de trabalho, serviço e realização estão grandes. É bem possível que seja demandado a trabalhar mais, realizar tarefas extras ou se sinta com vontade de dar uma grande faxina. Seus potenciais em relação a atividades físicas também estão altos. Canalize toda esta força, mas respeitando os limites do seu corpo e energia.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua segurança emocional vem hoje de ser genuinamente você mesmo. A necessidade de expressar sua verdade está aumentada. Também a necessidade de romances, aventura, festa ou simplesmente viver sua criança interna. Cuidado, porém, pra não machucar aqueles à sua volta neste processo. Se cure pela vivência da criatividade plena.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua esfera familiar e emocional está mobilizada hoje. Sua identificação com tal faceta da vida é bem maior do que muitas vezes você reconhece. Tenha transparência emocional, mas sem precisar recorrer à agressividade. Flua com suas emoções autênticas. Necessidade de se reconhecer tanto a individualidade quanto a vulnerabilidade e necessidade de apoio.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua mente está totalmente aberta a insights e intuições. Sua necessidade de verbalizar o que sente estará bem alta. Se permita expressar as emoções, mas dentro dos limites cabíveis. Sua troca com aqueles à sua volta está mais colorida pela subjetividade do que de costume. Verbalize o que sente que precisa colocar para fora. Comunicação curativa.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Seu potencial de segurança no mundo material e nas conquistas próprias está em alta. Esteja firme em quem você é, nos seus valores e senso de validação pessoal. Ótimo para empreender e materializar seus talentos com assertividade. Cura pela conexão e identificação com a realização material. Segurança em se realizar no mundo.

