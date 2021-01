Horóscopo do dia (17/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Inovando

Ocorre hoje a quadratura entre os gigantes Júpiter e Urano. Somos mobilizados a inovar nossas crenças, estilo de vida e princípios. Buscamos uma sociedade mais justa e livre com Júpiter em Aquário, todavia Urano em Touro nos relembra que mudanças socioeconômicas devem se processar para que isto ocorra. Mudanças inesperadas, rápidas e intensas, em especial nas esferas intelectual e prática.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua necessidade de inovar sua vida material, valores e finanças encontra reverberação nas mudanças que se processam na coletividade. Movimentos coletivos alternativos podem lhe inspirar e trazer novas ideias. Se sua vida financeira é atingida pelo coletivo, este é um momento de possibilidade de reinvenção de si mesmo e de como inovar no material.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A vibração taurina tem sido muito desafiada nos últimos tempos e hoje isso se faz ainda mais forte. A necessidade de se reinventar pode gerar mudanças muito positivas na sua carreira, em como faz a gestão de seu tempo profissional. Também mudanças profissionais podem lhe tirar da zona de conforto, pedindo ajustes e reinvenção de si mesmo e da forma como age.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua fé tem sido muito mobilizada nos últimos tempos. Hoje esse senso é desafiado por questões emocionais mais subjacentes e ocultas que pedem expressão. Será preciso ter um olhar otimista e realmente provar a força de sua fé. Acredite nas possibilidades futuras que a vida apresenta e permita o fluir da vida.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Questões e movimentos coletivos podem lhe auxiliar na libertação de sentimentos difíceis, no uso de sua força emocional e no fazer uma revolução em padrões emocionais estagnados. Também a busca de visões mais objetivas e livres lhe auxiliará a enxergar a sexualidade e emoções com mais liberdade e leveza. Abra sua cabeça para novos pontos de vista.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua vida exterior é muito mobilizada neste período. Mudanças profissionais e nas parcerias são mobilizadas, lhe tirando de estagnações. Inovações vindas das parcerias e contatos podem lhe auxiliar a reconstruir seu caminho profissional na vida. Seu magnetismo com o público no geral será intenso, “elétrico” e inovador. Se expresse com audácia e inovação.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mudanças em sua visão de mundo e crenças lhe possibilitam mudanças em rotinas, métodos, atividades e saúde. Este é um momento que permite inovações intensas e que se expressam na vida prática. Busque uma visão ampla, inovadora e alternativa para tudo aquilo que faz. Não se limite a um único jeito de agir e trabalhar, mas busque diversidade.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua necessidade de movimentar sua vida sexual e/ou afetiva está em alta neste período e estará mais audacioso e corajoso para tomar iniciativa e se aventurar. Também terá mais consciência da multiplicidade e diversidade em si mesmo a partir da liberação e cura de velhos padrões emocionais. Viva a vida com alegria e intensidade.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Suas emoções pessoais são trabalhadas para que haja maior liberdade e expressão verdadeira. Isso faz com que velhos padrões de relacionamento sejam limpos. Busca por relações inovadoras e que tragam a justa medida entre liberdade e entrega. Suas motivações mais pessoais também pedem expressão perante o outro.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Muitas mudanças se processam em sua vida material, rotinas, trabalho e saúde, Tudo isso lhe motiva a expandir suas ideias e conhecimentos. Busque ter uma visão mais otimista e expansiva que abarque essas mudanças positivas em sua vida. Sair da rotina e buscar métodos alternativos pode ser muito benéfico neste período.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Uma mudança em sua atitude perante a vida pode lhe ajudar a expandir sua área financeira e material. Busque expressar sua personalidade e talentos com vigor e energia. Sua coragem e criatividade lhe auxiliarão a encontrar novos caminhos no mundo material. Busca do equilíbrio entre trabalho e lazer.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua necessidade de expressão pessoal mais livre e independente lhe impele a revolucionar sua vida pessoal. Sair da dependência e acreditar mais nos próprios potenciais. Busca inovadora por um lar. Saiba também ter mais objetividade para com a vida familiar. Este período lhe traz mais audácia e impulso, mas saiba canalizá-los de maneira útil.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua conexão com o lado espiritual e emocional da vida está alto e isto lhe traz poderosos insights e ideias para o plano mental. Bom momento para canalizar boas soluções para a vida cotidiana. Também uma quebra de ideias rígidas, que pede mais sensibilidade no presente. Limpeza de padrões subconscientes pela integração racional.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com