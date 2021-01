Horóscopo do dia (16/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Pensamento sábio

A conjunção de Mercúrio e Pallas em Aquário nos traz sabedoria e discernimento para fazer escolhas e raciocinar. Buscar um pensamento que seja mais justo e que leve o todo em consideração será importante. Busque ponderação e sabedoria para escolher e decidir.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe pede uma linha de pensamento que seja realmente justa para com todos. Se tiver de mediar conflitos e discussões em grupos, estará equipado com o poder do discernimento. Sua mente pede amplidão, buscar a sabedoria que vem dos processos inovadores e não lineares. Pensamento sábio e holístico em alta.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua sabedoria e discernimento pedem expressão através do uso da autoridade. Se está numa posição superior hierárquica, busque ter imparcialidade e usar seu poder com justiça. Também é um excelente período para mostrar seus dons profissionais, em especial se trabalha com comunicação, educação, justiça e ciência. Comunique suas ideias ao público.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua mente busca amplidão, mas sem impulsividade. Há uma busca racional por expandir com estratégia e raciocínio. A fé deve ser raciocinada e passar pelos questionamentos mentais. Busca por justiça dentro da lei. Seu regente, Mercúrio, junto da deusa da sabedoria, lhe traz capacidade de síntese, de agregar conhecimento a partir das informações e ideias coletadas.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe pede ponderação e frieza para se lidar com questões emocionais profundas. Tente enxergar com o máximo de objetividade seus sentimentos, por mais difíceis que sejam. Temas como morte, sexualidade e bens conjuntos pedem discernimento, ponderação e justiça racional. Busque entender a sabedoria das transformações e mudanças.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe pede um raciocínio equilibrado e justo. Sua relação com o outro pede comunicação sábia. Busque ouvir e entender o que o o outro tem a lhe dizer. Palavras sábias podem lhe chegar aos ouvidos hoje. Busque um senso de cooperação e comunicação com os outros, assim como uma análise mais objetiva de quem quer que seja.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje é muito propício para que você demonstre toda sua sabedoria pragmática e o melhor de sua visão crítica e objetiva. Mercúrio, seu regente, se encontra com a deusa da sabedoria na sua área pragmática. Ótimo dia para trabalhar otimizando seus esforços, também para repensar o cuidado com a saúde de maneira mais sábia e imparcial.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua autoexpressão ganha muito de sabedoria e força comunicativa. Seu e sabedoria intelectual serão mais notados e estarão num papel de liderança. Magnetismo que vem do conhecimento. Sua visão para com crianças também será um misto de sabedoria com alegria. Um olhar mais racional e distante para os romances também se faz alto.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe pede muita sabedoria e imparcialidade para se lidar com as próprias emoções, família, lar, sonhos e vida pessoal. Busque entender tais motivações pelo bom uso da lógica e sabedoria. Há uma sabedoria instintiva que pode ser muito bem canalizada e integrada. Tente enxergar o passado também com mais desapego e razão.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua mente está hoje ainda mais brilhante, sábia e dedutiva. O dia de hoje é excelente para estudos e para se ter uma visão mais holística sobre qualquer tema. Suas palavras estarão bem mais ponderadas, justas e sábias. Busca por novas informações e dados, mas que se unem numa síntese maior. Capacidade sábia de se fazer escolhas e comunicar.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua mente mobiliza hoje muita sabedoria pragmática e financeira. Ótimo para se fazer planejamentos financeiros e materiais. Busque entender suas melhores possibilidades. Também busque a melhor aplicação para seus talentos e dons. Também a sabedoria do descanso, do prazer e do conforto podem lhe integrar mais consigo próprio.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Pallas e Mercúrio conjuntos no seu signo (solar ou ascendente) lhe trazem grande sabedoria e capacidade analítica. Sua mente funciona num ritmo mais acelerado, mas há discernimento e sabedoria. Bons insights. Terá a capacidade de enxergar a si mesmo com mais objetividade. Busque ser justo para consigo e também mais alegre e jovial.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Hoje há uma sintonia com a sabedoria espiritual e universal para você. Terá a capacidade de enxergar esse lado mais sutil da vida com objetividade, razão e propriedade. Sabedoria da comunicação espiritual e energética. Também benéfico para se expressar a inspiração artística. Um bom dia para entender com mais clareza e frieza as motivações subconscientes.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com