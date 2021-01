Horóscopo do dia (15/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua em Peixes

A Lua Nova entra em Peixes, trazendo um clima mais interiorizante, espiritual e sensível. Dia propício para uma busca interna, conexão com as próprias questões subconscientes. Buscar também mais compaixão, caridade, amor e benevolência para com todos. Acolhimento e maternidade universais.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Hoje é um dia de especial sensibilidade e espiritualização para você. Lembre-se de criar espaço para a análise psíquica, para as artes, para a fé mística, práticas de meditação, oração e afins. É importante aprender a integrar esse reino invisível em sua vida, fluindo numa vibração mais amorosa e abnegada.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua vida social te pede mais entrega e amor. Use da sua sensibilidade para acolher e amar seus amigos, semelhantes e pessoas necessitadas. Seu amor pela ecologia e pela preservação do planeta também te pede mais atenção. Seja como for, contribua com um pouco mais da sua sensibilidade para o coletivo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Expor um pouco mais do seu lado sensível e vulnerável para o mundo te fará bem. Isso te fortalece no fator humano. Exercer seu trabalho com mais amor também pode ser extremamente gratificante. Cuidado, porém, para não entrar numa vibe “workaholic”, se entregando sem limites às obrigações. Use da sua sensibilidade para saber a medida certa.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua fé hoje está sublime, fluida e magnética. O êxtase da entrega ao divino te fará muito bem. Também sua curiosidade em entender a vida e seus significados flui bem. Se entregue a algo novo, que te permita expandir seus horizontes e resignificar a vida. Partilhe seu otimismo contagiante hoje.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua necessidade afetiva e sexual pede hoje também troca espiritual. Entendimento dx parceirx como um companheiro espiritual. Cura pela energia sexual. Esse posicionamento também pede transcendência de padrões emocionais adoecidos, se libertando de mágoas, ódios e ressentimentos que somente prendem a ti próprio. Seja fluido como a água.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A relação com o outro te leva pra “fora da caixa”, pois será preciso lidar com as emoções alheias, assim como com aquelas que o outro desperta em ti próprio. Aprenda a olhar para as pessoas com mais compaixão e menos julgamentos. Aprendizado do acolhimento e amor incondicional. Seu olhar pragmático e objetivo, conciliado à expressão emocional verdadeira trará cura.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O mundo material te chama ao serviço amoroso, portanto não é momento para preguiça, mas para trabalhar. Use de mais sensibilidade no ambiente de trabalho, auxiliando a quem precisa. Também seus talentos artísticos pedem refinamento e utilidade prática. Sensibilidade também para ouvir seu próprio corpo, entender o que faz bem para sua própria saúde e bem estar.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua sensibilidade toma o centro do palco. É preciso deixar fluir os sentimentos do seu coração. Isso somente te fortalecerá. Sua expressão artística e criativa está muito mobilizada, aproveite o momento. Seu lado romântico também, se permita fluir. A expressão de seu lado mais amoroso traz carisma, magnetismo e segurança em ser a potência emocional que você já é.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua sensibilidade te pede introversão, algo desafiador para alguém que tende mais à extroversão. Mas esse movimento para dentro será muito recompensador, pois te conecta às suas necessidades de alma, seus sonhos e desejos mais profundos. Viva um amor desapegado também no âmbito familiar. Busca por raízes, segurança e afetividade.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua mente está extremamente fluida hoje, portanto permita o fluxo natural de idéias. Muitos bons insights podem te indicar o melhor caminho. Enxergue o mundo com mais amor, expresse sua compaixão e carinho através de suas palavras, que serão um alento para quem sofre. A mente aliada à sensibilidade te levará longe.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Se jogue nos prazeres da vida material. Quem disse que isso não é uma forma de espiritualização? Não digo para endeusar a vida material, mas para vivenciar as alegrias que ela pode proporcionar; isso é alimento para a alma. Cuide com muito amor e carinho do seu entorno, da sua casa, de seus bens, sua alimentação e seu corpo. Sensibilidade aplicada ao material.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Seu signo solar (ou ascendente) está amplamente mobilizado hoje. Sua natural sensibilidade é potencializada e te pede receptividade, serviço e amor. Se permita viver essa conexão com este estado de amor divino, cheio de aceitação, caridade, amor universal e entrega. Sua natural sensibilidade artística e/ou mediúnica está em alta e deve ser canalizada da melhor maneira possível.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com