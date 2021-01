Horóscopo do dia (14/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Inovações

Urano retoma o movimento direto em Touro. Veremos neste período mudanças, transformações e inovações fortes. Em especial a tudo aquilo que é ligado a finanças, economia, bens, produção e valores no geral. A Lua em Aquário reforça o clima de vanguarda e de necessidade de progresso.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

As revoluções na sua vida material e financeira tendem a se expressar mais fortemente. Embarque na aventura de inovar e se reinventar. Ficar agarrado demais em como sua vida material era no passado pode trazer dificuldades. O convite é para inovar e renovar. Alternativas podem gerar lucros, mas será preciso pensar fora da caixa.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Urano no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz sair da zona de conforto e se reinventar. Agora, no movimento direto, o movimento externo de tais mudanças se faz mais evidente. Se agarrar teimosamente a quem você era no passado pode ser fonte de sofrimento. Esta é uma “lufada de ar renovador” que lhe possibilitará encontrar maior prazer e valor no novo eu que está nascendo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Questões emocionais e subconscientes tendem a vir à tona com mais força agora. Ignorar as próprias emoções pode ser fonte de sofrimento desnecessário. Ouse encarar suas questões subjetivas e limpá-las, clareando sua psicosfera. Ouse também buscar mais auxílio e amparo espiritual. Nem tudo passa só pelas questões materiais e objetivas.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua necessidade de se abrir para o coletivo, ideias inovadoras e amizades se fará mais alta neste período. Permita-se pensar de maneira alternativa e conviver com a diversidade. As amizades podem ser gratificantes nesta fase. Ouse também ter ações mais alternativas na vida, se preocupando menos com o julgamento das pessoas e mais com seu senso de valor.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este é um período muito propício para mudanças em sua vida profissional. Ouse abrir novas portas e mostre ao mundo seu valor, mesmo que muitos não o entendam ou não compartilhem de seus valores. Momento de renovação de estruturas, será preciso pensar fora da caixa e ter ações ousadas na esfera material.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este é um período que lhe pede mais ousadia de viver de acordo com suas crenças, sua fé e sua ética. A necessidade de liberdade e amplitude será muito alta. Ouse renovar sua visão de mundo, suas crenças. Se agarrar a crenças limitantes pode ser fonte de sofrimento desnecessário. A vida te apresenta um lado mais “selvagem”, livre e aventureiro.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este período lhe traz revoluções ativas no campo emocional profundo. Momento de clarear e limpar emoções pesadas, mágoas e qualquer lixo emocional, tudo isso com muita racionalidade. Terá facilidade para achar alternativas nos períodos de crise. Maior necessidade de vivência afetiva e/ou sexual mais livre, diversa e inovadora.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Neste período ocorrem maiores mudanças nas parcerias e no amor. Se já está em uma relação, busque inovar, quebrar padrões enrijecidos. Se está sozinho, busque a diversidade e as novidades. Qualquer tipo de parceria pode trazer o inesperado, o que lhe exige jogo de cintura e adaptabilidade. Encare as relações com mais frieza e razão.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este período lhe traz maior rompimento com rotinas rígidas e duras. O período lhe pede criatividade e inovação no trabalho, métodos, tarefas e saúde. Contatos profissionais podem ser muito úteis. Busque trazer inovação e o alternativo para seus esforços diários. Cuidados alternativos com a saúde podem se mostrar muito benéficos também.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A revolução em sua audácia e senso de expressão se faz alta neste período. Estará mais impetuoso em ser quem você é, baseado em seus valores. Ao mesmo tempo está quebrado couraças rígidas que impedem a verdadeira expressão do ser. Romances inesperados. Impulsos de expressão, coragem e autenticidade em alta.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este período a revolução na vida pessoal se faz mais alta. Mudanças de lar e no meio familiar tendem a ocorrer. Se está pensando em mudanças e reformas, este será um período propício. Também pede mais desapego do passado e mais objetividade no convívio familiar, como um filho que sai da casa dos pais. Objetividade e desapego sentimentais.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período traz maiores revoluções e inovações no plano mental. Terá de desconstruir conceitos e ideias com maior freqüência. Se agarrar a padrões mentais rígidos pode ser fonte de sofrimento desnecessário. Ouse reformular a visão que tem da vida e de tudo ao seu redor. Revolucione também as relações com irmãos, tios, primos, vizinhos e conhecidos.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com