Horóscopo do dia (12/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Estímulos mentais

A quadratura de Mercúrio com Urano traz agitações e estímulos para a mente e a ordem prática das coisas. Imprevistos podem mudar planos e rotinas, portanto o dia pede flexibilidade. Ideias inovadoras e desafiadoras nos questionam crenças. Busque ter a mente maleável para aprender com tais situações.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua mente já se encontra num estado de abertura para novas ideias e contato humano, todavia será preciso abarcar também o lado pragmático. Nossas idealizações podem encontrar imprevistos materiais e objetivos e o dia de hoje lhe pede criatividade para integrar suas visões com a realidade prática. Soluções inovadoras e práticas.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua mente está voltada para o funcionamento da carreira e de tudo que é ordenado. Todavia, há uma necessidade interna de renovar e quebrar o que for muito rígido. Busque trazer sua originalidade e ponto de vista único para seu trabalho. Pode ser que você tenha diferenças com figuras de autoridade, mas será preciso o bom uso da razão para mediar tais conflitos.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua mente se volta para o crescimento, expansão e o quadro maior de tudo. Todavia, será preciso levar em conta as motivações emocionais e subjetivas. Possibilidades de crescimento se apresentam, mas também é preciso vencer estados internos que possam atrapalhar este processo. Busque uma conexão com o divino que abarque a entrega e os sentimentos.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua mente está concentrada neste período na análise emocional profunda. Isso porém, deve abarcar ideias libertadoras e renovadoras trazidas por Urano. Expressões de ciúme, possessividade e afins devem ser analisadas com maior frieza e desapego. Amigos e grupos podem lhe questionar motivações emocionais e isto pode ser útil neste momento.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua mente está focada neste momento nas relações, parcerias e no amor. Todavia, muito de sua autoridade e independência pedem expressão. Ouse ser você mesmo perante o outro, mesmo quando seus pontos de vista sejam dissonantes. Auxiliar os outros e a si próprio na desconstrução de ideias pode ser benéfico, mas nem sempre é algo facilitado.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua mente está bem focada neste período no funcionamento do mundo material. Todavia, possibilidades de expansão ou de sair da rotina lhe confrontam e pedem mais audácia, senso de aventura e flexibilidade. Aprenda a encarar o mundo material com mais otimismo e fé. A conexão com o=seu lado divino pode auxiliar muito no progresso material e na cura, mas lhe pede sair da zona de conforto.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente se foca na sua autoexpressão, criatividade e centramento. Todavia, questões emocionais profundas emergem e pedem atenção. Mesmo que queira passar uma imagem mais intelectual e social, não deve negar suas profundezas emocionais. Melhor expressar aos poucos do que num rompante. As emoções nem sempre são belas, mas são partes importantes que devem ser integradas e expressas.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua mente se volta para dentro, para sua intimidade, passado, vida familiar e vida emocional. Todavia outras pessoas podem te tirar da sua “concha”, pedindo um pouco mais da sua visão subjetiva. Também podem ser pessoas que lhe questionam determinadas atitudes emocionais. Seja como for, aprenda a ter flexibilidade na relação com os outros.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua mente se encontra muito ativa, idealista e cheia de possibilidades. Todavia, como diz o ditado, “o diabo está nos detalhes”. Será preciso confrontar suas ideias com a realidade, com os pormenores e aquilo que é funcional. Também sua produção intelectual pode ser interrompida por conta de problemas práticos. Seja como for, aprenda a conciliar a teoria com a prática, usando a mente em favor da ação material.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua mente se volta para valores, finanças e mundo material. Todavia há um questionamento de seu lado mais afetivo, criativo e espontâneo. Nem tudo precisa ser tão calculado e frio. Podemos ser generosos e espontâneos. Lidar com crianças e filhos pode lhe demandar atenção. Um pouco de lazer e prazer podem lhe auxiliar a ter uma vida mais plena.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua mente se encontra bem centrada em si mesmo e nas suas questões. Todavia, problemas e imprevistos familiares ou no lar podem lhe pedir atenção. Busque estar presente nestes casos, mas sendo fiel a si mesmo. Também suas próprias questões emocionais internas podem lhe tomar de surpresa, lhe pedindo uma análise honesta do que sente.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua mente se encontra voltada para o místico, espiritual, subconsciente e emocional. Todavia, questões do cotidiano podem lhe demandar atenção, lhe tirando desse “mundo invisível”. Ambas esferas são importantes e requerem o devido cuidado. Uma análise mais objetiva deste lado subjetivo será importante para uma melhor integração.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com