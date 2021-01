Horóscopo do dia (11/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Pensamento amplo

Mercúrio faz hoje conjunção a Júpiter e nos pede amplitude mental, pensar grande e em termos sociais e espirituais. O sextil a Quíron em Áries nos facilita um olhar filosófico e renovado em cima de feridas e traumas. A Lua em Caprícórnio auxilia no processo trazendo maturação e limites ao lado emocional.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Ontem você teve de encarar os limites nas relações de grupo e com o coletivo. Hoje você pode ser mais expansivo, alegre e otimista. Expansão de ideias coletivas, troca de ideias com amigos. Permita que as ideias inovadoras lhe resignifiquem e àqueles à sua volta. A expansão de hoje não exclui o lado pragmático, mas pelo contrário, lhe permite sonhar e realizar.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Ontem você teve de encarar os limites ligados ao trabalho e carreira, planejando e senso realista. Hoje o dia lhe traz uma possibilidade de expandir sua comunicação profissional com otimismo, mas sem perder o realismo. Divulgue seus talentos e capacidades. Use de seu lugar de autoridade para trazer otimismo e novas visões às pessoas.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Se ontem você teve de encarar o lado pragmático da expansão, hoje pode realmente vivenciá-la. Sua mente pede amplitude, novos conhecimentos, comunhão com ideias de fé, filosofia e pensamento superior. Busca por lugares reais e metafóricos que sejam amplos. Permita-se a viagem mental, já que seu regente, Mercúrio, lhe pede inovação e expansão.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Ontem você teve de lidar com medos, restrições e dificuldades emocionais. O dia de hoje lhe traz resignificação e libertação em relação a tais temas. Busque o olhar otimista, entendendo que mudanças podem ser muito benéficas. Expresse aquilo que sente, se libertando de velhos traumas e dores. Seja mais livre na troca afetiva e/ou sexual.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Ontem você teve de encarar os limites das relações. Já hoje há um convite para a expansão conjunta. Busque trocar ideias com o outro, inspirando-o e sendo inspirado. Possibilidades de expansão conjunta, mas sem perder o senso de realismo. Busca de ideias conjuntos beneficiada. Veja o que quer alcançar junto do outro e comece já.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Ontem você teve de encarar os limites e dificuldades do funcionamento do mundo material. Já hoje existe a possibilidade de expandir, inovar e aumentar seu trabalho, rotinas e saúde. Busque um olhar otimista para tudo aquilo que foi organizado ontem. As novas possibilidades de trabalho, de cura e de renovação material se fazem presentes, mas sem perder o realismo. Seu regente, Mercúrio, lhe pede mais inovação, progresso e otimismo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Ontem você teve de aparar arestas pessoais, mas hoje pode se permitir uma autoexpressão mais livre e expansiva. Busque diversão, alegria inspiração. Deixe a criança interna brincar (assim como a relação com crianças está beneficiada). Seja autêntico ao se colocar e se expressar. Seu comportamento pode inspirar muitos.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Ontem você teve de encarar alguns limites emocionais, pessoais e familiares. O dia de hoje, contudo, lhe traz uma visão mais renovada sobre o assunto. Busque sua liberdade emocional a partir da flexibilidade e análise racional. Mobilidade, não ficar preso num único lugar. Resignifique e transforme suas emoções para que outras áreas de sua vida fluam.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Ontem você teve de disciplinar e limitar a mente e comunicação. Hoje, após feito esse trabalho, suas possibilidades comunicativas se fazem altas. Busque falar com sua natural fé e otimismo. Inspire os outros e compartilhe sua visão de otimismo e futuro com os semelhantes. Excelente para escrita, ensino e comunicação. Busque ideias inovadoras.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Se ontem você teve de traçar planos e colocar limites para sua área financeira e material, hoje pode pensar grande e buscar expansão. Possibilidades de ganhos. Tenha um olhar otimista para seus talentos e recursos. Pense fora da caixa e busque soluções inovadoras. Um pouco mais de fé lhe será útil para alavancar o progresso material.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Ontem você teve de pensar em si mesmo e na sua ação na vida com maturidade e realismo. Já hoje a vida lhe pede mais expansão, pensar grande e de maneira audaciosa. Comunique aquilo que acredita, busque se enxergar com mais otimismo e fé. Seu comportamento e atitude serão fortes inspirações para aqueles à sua volta.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Ontem você teve de encarar os medos, dificuldades e compromissos da análise emocional e do contato espiritual. Hoje, todavia, após essa lapidação, terá condições de alçar novos vôos. Veja, como você faz tão bem, a beleza do amor universal, do contato místico e espiritual. Sua intuição e capacidade mediúnica estarão fortes e lhe trarão bons insights.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com