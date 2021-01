Horóscopo do dia (10/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Disciplina mental

A conjunção de Saturno e Mercúrio em Aquário pede disciplina mental. Este é um signo muito estimulante para Mercúrio, porém Saturno vem nos lembrar que é preciso pensar na prática, com realismo e senso de limites. Mente científica e inovadora, porém pragmática e disciplinada.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz conexão mental com grupos, ideiais coletivos, projetos e amizades. Tudo isso lhe estimula a mente, porém é preciso trazer esses temas todos para a realidade. Mesmo as melhores visões de futuro precisam começar um passo de cada vez. Aprenda a comunicar com os semelhantes respeitando também os seus limites e os dos outros.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua mente se volta para questões de trabalho, carreira e imagem pública. Esta mente fervilhante e inovadora lhe será muito útil, mas é preciso que haja conexão com a realidade. Comunicação e ações práticas em prol do seu progresso profissional. Divulgar suas ideias inovadoras, mas com profissionalismo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua mente busca expansão, aventura, fé e tudo que é amplo, todavia será preciso disciplinar a mente para alcançar tais objetivos. Este posicionamento mostra que suas crenças e princípios devem ser comunicados com maturidade, realismo e respeito. Também que aventuras também pedem planejamento e organização.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua mente se volta muito para a análise das emoções profundas e hoje, em especial, pode se deparar com dificuldades, traumas e medos emocionais. Todos devem ser analisados com calma e frieza, sem reatividade. Aprenda a encarar as fraquezas emocionais com racionalidade. Medos ligados à sexualidade e troca profunda também são trabalhados.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A comunicação com o outro se faz necessária neste período. No dia de hoje é preciso fazer esta comunicação com senso de maturidade, limites e realismo. Nem sempre o que temos que falar com o outro é agradável, mas se é necessário, deve ser feito. Senso de comprometimento nas relações. Compromisso em escutar o outro.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua mente se volta muito para as questões de ordem prática neste período. Hoje em especial pode se deparar com demandas e dificuldades a serem vencidas nesta esfera. Nada que sua natural visão pragmática não esteja acostumada. Necessidade de disciplinar, colocar ordem nos ambientes. Também o terreno da saúde pede limites e cuidados.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente está voltada neste período para sua autoexpressão. Todavia, esse senso precisa ser amadurecido e lapidado hoje. Sua voz, antes de ser agradável, precisa ser adulta e pragmática. Busque o compromisso do autoaprimoramento e de lapidar as próprias arestas. Romances pedem limites. A relação com crianças também.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua mente se volta neste período para a análise emocional pessoal, questões familiares e passadas. Tudo isso precisa ser analisado com objetividade, razão e senso de limites. Aprender a amadurecer a criança interna. Respeitar os limites nas relações familiares e pessoais. Um pouco mais de meditação e introspecção podem lhe auxiliar a entender as questões emocionais com mais maturidade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A mente está muito ativa no seu caso, mas precisa ser disciplinada. Nem toda idéia merece ganhar asas e tomar conta do plano mental. Saiba selecionar que tipo de pensamento você permite lhe permeie a intimidade. Sua fala deve ser objetiva, madura e precisa. Saiba a hora de se calar e a hora de verbalizar. Mente pragmática e realista.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A mente neste período se volta para as questões financeiras, pragmáticas e de conforto material. O dia de hoje lhe pede maturação e realismo para se lidar com tal esfera. Você naturalmente tem esse senso e o dia de hoje lhe pede bom uso de sua capacidade estratégica para lidar com a vida prática. Foco na solução dos problemas materiais.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O encontro de Mercúrio e Saturno no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz mais realismo e pragmatismo. Seus ideais devem passar pelo crivo do pragmatismo hoje. Reflita bem se o que você se propõe a fazer é algo factível de verdade. Também um excelente dia para aparar as arestas pessoais, entender como você pode otimizar sua ação na vida.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A mente neste período permeia seu subconsciente. O dia de hoje lhe pede um aparar arestas emocionais. Questões subconscientes mais difíceis pedem racionalidade e objetividade. Encare de frente seus medos e sem reatividade. Seu compromisso com o lado espiritual é fortemente mobilizado também. Espiritualidade realista.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com