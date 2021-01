Horóscopo do dia (09/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Energia criativa

O trígono de Vênus em Capricórnio com Marte em Touro traz ação voltada para os valores e o amor. Necessidade de integração das polaridades. Energia criativa facilitada. A Lua Minguante em Sagitário nos pede conexão com nossos princípios e utilização sábia da fé.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você deve agir neste período em prol de seus ganhos materiais e hoje isso lhe impulsiona a projetar uma imagem profissional mais gregária, valorosa e atrativa. Mostre o que tem de melhor a oferecer como profissional. Seu uso da autoridade deve equilibrar assertividade com cooperação e diplomacia. Divulgação profissional para gerar ganhos.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz mais aguerrido, assertivo e independente. Isso hoje está em sintonia com seu sistema de valores e crenças pelo posicionamento de Vênus, sua regente. Sua ação deve hoje ser pautada no rigor daquilo que é sua ética. O amor pelos seus ideais lhe levando à ação individual.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua ação se volta agora muito para o subjetivo, emocional, subconsciente e espiritual. Essa ação deve ser firme e centrada. Busque autodomínio emocional. As questões de troca afetiva e sexual, além dos bens e valores conjuntos, podem ser em especial trabalhadas. Busque entender quais questões subjetivas afetam seu prazer e alegria na troca com o outro.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este período lhe estimula muito às relações humanas e sociais. Seu senso de parceria está alto, mas também o de comunidade e amizade. Há um equilíbrio entre tais forças. Amizades que podem se tornar amores, assim como uma busca por mais amizade no amor. Estar junto dos outros, mas sendo fiel a si mesmo será fundamental.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua ação em prol de sua carreira e imagem profissional está em alta neste período e vem acompanhada do amor pelo seu trabalho, por aquilo que se faz no cotidiano. Busque o valor do seu trabalho para avançar na visibilidade pública. Exercer autoridade perante colegas, subordinados e cooperadores pede um equilíbrio de assertividade e diplomacia.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua ação neste período deve se pautar em suas crenças, valores e na fidelidade ao seu eixo ético. Tudo isso lhe favorece se amar mais, viver com mais liberdade e amor por quem você é verdadeiramente. Busca por expansão, romance, diversão e alegria. Mas tudo isso sem perder o pragmatismo dos signos de terra.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

As relações familiares podem lhe mobilizar uma necessidade de maior individualidade e independência emocional. Também válido para qualquer relação que seja mais próxima. Há uma facilidade de estar receptivo emocionalmente, mas permitindo maior atividade na vivência profunda e sexual. Criatividade a partir de fontes subjetivas e profundas.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua ação em prol das relações e parcerias está em alta e isto se harmoniza com os ideias e objetivos conjuntos. A mentalidade voltada para a parceria, diplomacia, amor e cooperação facilita o progresso conjunto. O amor e o romance são mobilizados. Também a necessidade de se lutar por justiça e igualdade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Seu senso de valor próprio se faz alto neste período e lhe impele À ação pragmática. Fazer bom uso de seus talentos e de forma ativa será fundamental. Força de trabalho grande em prol dos ganhos e lucros. Na saúde pede um equilíbrio entre o prazer e a disciplina. Buscar cuidar da saúde, mas sem perder o prazer e satisfação.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este período lhe traz maior senso de valorização de si próprio, já que Vênus transita pelo seu signo (solar ou ascendente). Este senso lhe trará maior força de se colocar, expressar a si mesmo e tomar as próprias decisões. Busca por maior criatividade e liberdade. Lutar um pouco mais em prol de si mesmo e daquilo que acredita, mas sem perder o pragmatismo do elemento terra.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

As boas inspirações espirituais lhe levam a agir na sua intimidade, no lar, na família e no ambiente pessoal. Bom para reformas e mudanças de lar. Seus ideais espirituais e/ou emocionais lhe levam a ter mais individualidade nos contextos familiares e gregários. Busque criatividade e fluidez emocionais.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Seu senso de cooperação e relação com grupos e amizades se faz alto neste período, todavia também a sua necessidade de falar com assertividade e senso individual. O dia de hoje traz um equilíbrio de tais forças, lhe permitindo ser autêntico nas relações, mas ainda sim mantendo a cooperação e senso de troca.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com