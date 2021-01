Horóscopo do dia (08/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Mente aberta e amor compromissado

Mercúrio entra em Aquário, fazendo a mente mais aberta, rápida, futurista e inventiva. Estamos mais ligados mentalmente às questões coletivas e comunicação em massa. Vênus entra em Capricórnio e nos pede mais seriedade e compromisso nas relações e parcerias. Ter um olhar maduro para o amor e finanças.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua mente se volta para as questões do coletivo, para a comunicação em massa. Já seu senso de valor está mais comprometido com carreira e seu valor profissional. Sua capacidade de divulgar seus talentos se faz alta. Valorize aquilo que você vem construindo e acione contatos que possam lhe auxiliar.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua mente se volta agora para as muitas possibilidades de inovação na carreira. Comunique-se mostre sua identidade profissional única e inovadora ao mundo. Seu senso de valores encontra firmeza nos seus princípios e ética, lhe fortalecendo na atuação no mundo. Fé pragmática no seu valor e comunicação daquilo que lhe traz sucesso.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua mente pede expansão, abrir a cabeça para novos horizontes e possibilidades. Estará pensando mais em termos de fé, conhecimento superior, filosofia e tudo aquilo que lhe engrandeça as capacidades intelectuais. Vênus passa pelo terreno das emoções profundas, lhe ativando a necessidade de partilha e troca afetiva e/ou sexual.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua mente permeia a região emocional mais profunda, lhe pedindo esclarecimento e um olhar mais frio e analítico. Vênus na casa das relações lhe reforça o senso de comprometimento, todavia Mercúrio lhe pede análise de questões que podem estar atrapalhando o bom funcionamento do amor e parcerias. Análise objetiva do amor.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Vênus vem lhe trazer mais amor pelo trabalho e tarefas rotineiras. Cumpri-las com amor e prazer será importante. Será lembrado do valor de seu trabalho neste período. Mercúrio na área dos relacionamentos lhe pede mais flexibilidade, comunicação e cabeça aberta na troca com o outro. Busque escutar tanto quanto falar.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, entra em sua área natural de Virgem, lhe pedindo análise pragmática, cuidados com o trabalho, organização e com o funcionamento otimizado do mundo material. Sua força de trabalho, em especial pelos dons intelectuais, está em alta. Vênus lhe pede mais prazer, romance, aventura e lazer. Saber conciliar essas duas instâncias para se equilibrar.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, entra no setor familiar e pessoal, lhe pedindo mais força de conciliação e tentativa de estabelecer relações pacíficas e harmoniosas. Fazer as pazes com as próprias emoções também. Já Mercúrio lhe pede que sua voz seja ouvida, falar mais a partir do ponto de vista pessoal. Dizer aquilo que manda sua consciência.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua mente se volta para dentro, para a exploração emocional, que deve ser objetiva e fria de acordo com o colorido aquariano. Busque comunicar aquilo que sente sem reatividade, usando os dons racionais. Vênus lhe traz mais amor ao estudo, comunicação e busca de novas informações. Traga paz e amor pelos dons da comuncação.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Seu senso de valor próprio é muito trabalhado neste período. Se comprometa com aquilo que acredita de verdade. Também o compromisso de se dar mais prazer e alegria na vida será fundamental. Mercúrio lhe traz maior curiosidade e fome de aprendizado. Busque novas informações, novas fontes e pontos de vista. Comunicação direta e audaciosa.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz mais amável, sociável e conciliador. Mas também estará mais ciente de seu valor pessoal e princípios. Busque estar em paz consigo e com sua ação na vida. Mercúrio faz sua mente se voltar para a vida prática e financeira. Estará buscando alternativas e estratégias que lhe possibilitem inovação e expansão neste setor.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz mais curioso, flexível, falador e divertido. Sua mente está num período de intensa atividade, busca por novas informações e contatos. Busque alegria e adaptabilidade. Já Vênus lhe traz maior senso de parceria e amor pelo lado espiritual. Estará mais fiel àquilo em que se acredita. Bom momento também para revisão de finanças e do amor, resignificar esta lado.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Vênus lhe pede maior compromisso com as relações humanas, com o bem estar coletivo. Seus valores alternativos estão em alta, assim como o amor que tem pelas relações de amizade. Mercúrio lhe pede expressão da sua sensibilidade, senso artístico e de tudo aquilo que transcende o mundo material. Mas lembre-se de entrar com objetividade neste terreno.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com